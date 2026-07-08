Trump provocó tensión en la OTAN y pidió cortar el vínculo comercial con España

Este miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, se plantó durante la cumbre de líderes de la OTAN y exigió romper los vínculos comerciales entre España y Estados Unidos. A su vez, reiteró sus reclamos sobre Groenlandia, despertando el malestar de Dinamarca.

El mandatario norteamericano realizó una intervención durante el encuentro realizado en Ankara, capital de Turquía, donde sostuvo que Madrid es un "socio terrible" dentro de la Alianza Atlántica, al mismo tiempo que le ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que suspenda toda relación comercial con España.

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Washington y Madrid se encuentran enfrentados desde que España rechazó las exigencias de Trump de que los países europeos debían incrementar drásticamente el gasto militar y asumir su propia defensa. Al mismo tiempo, el gobierno español no permitió que Estados Unidos utilice su espacio aéreo o bases militares para la guerra contra Irán.

"España es un caso perdido. Ya no queremos tener ninguna relación comercial con España", lanzó el mandatario norteamericano y agregó: "De hecho, me gustaría cortar todos los vínculos. España es un socio terrible en la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España".

Tras la decisión del presidente norteamericano, su par del gobierno español, Pedro Sánchez, emitió un comunicado en el que aseguraba que tomaba las declaraciones de Trump con "tranquilidad y normalidad" y que no iba a alterar las "magníficas" relaciones ⁠con Estados Unidos.

Sánchez también indicó que España tiene un déficit comercial con Estados Unidos y que los lazos económicos se establecían entre empresas privadas y no entre los gobiernos. Al mismo tiempo, aclaró que, como parte de ⁠la Unión Europea (UE), no es posible alterar los términos comerciales con un miembro sin afectar los lazos con el bloque.

La UE, por su parte, también respondió y defendió a España, asegurando que siempre se buscará garantizar los intereses de sus Estados miembros, además de que le recordó a Estados Unidos sus obligaciones por el reciente acuerdo comercial entre ambas partes.

Por otra parte, Trump insistió nuevamente con tomar control de Groenlandia, un territorio semiautónomo danés, lo que reavivó fuertes tensiones dentro de la alianza. "Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no lo es para Dinamarca", argumentó.

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El presidente estadounidense insistió en que su país necesita Groenlandia por cuestiones de seguridad "para la protección del mundo".

Sin embargo, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, aseguró que su país está "listo para defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio" en caso de un ataque, y que confiaría en que los aliados de la OTAN también colaborarían en la defensa.

"Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación. Groenlandia, por supuesto, no está en venta", aseveró la funcionaria sobre el interés estadounidense que amenaza el futuro de la OTAN.

AS.