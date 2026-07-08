Donald Trump dijo que el alto el fuego con Irán se terminó: "Son una escoria"

Durante la cumbre de la OTAN, Donald Trump afirmó este miércoles que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se terminó, después de un intercambio de ataques entre ambos países.

"Ya no quiero tratar con ellos; son escoria", sostuvo presidente estadounidense en Ankara, Turquía. "Son gente enferma, están dirigidos por gente enferma... Por lo que a mí respecta, esto se acabó", afirmó.

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