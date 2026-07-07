"A Trump le puede pasar lo mismo que a Salman Rushdie y tener una fatua mortal de Irán"

En una reveladora entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el analista internacional y escritor Guadi Calvo desarma el "profundo desconocimiento" con el que Occidente juzga a Irán, analizando el impacto geopolítico del multitudinario funeral de su líder supremo y la compleja lógica cultural del martirio que tomó por sorpresa a las agencias de inteligencia occidentales.

Sin embargo, el punto más álgido de la charla se produce al desglosar los códigos de venganza del mundo islámico; al trazar un directo e inquietante paralelo con el atentado al escritor británico en 2022, Calvo advierte que los edictos religiosos irrevocables son una amenaza real a largo plazo para el exmandatario estadounidense, al tiempo que define el conflicto en Gaza como un "genocidio a cielo abierto" y concluye de forma categórica que la paz en la región es un concepto hoy casi imposible de concretar.

Guadi Calvo es escritor, periodista y analista internacional especializado en la geopolítica de África, Medio Oriente y Asia Central. Su labor destaca por unir la sensibilidad de la literatura con la precisión del periodismo para entender los cabos sueltos de la geopolítica mundial.

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Guadi, Jorge Fontevecchia lo saluda. Encantado. Estamos impresionados con las imágenes del funeral que mostraron en el caso de Irán: una congoja y una manifestación multitudinaria al exlíder iraní. Nos preguntamos si es un respaldo al régimen, a la cultura nacional agredida, a la civilización que quiso destruir Trump. ¿Cuál es su propia interpretación del significado del tamaño de ese funeral?

Buenos días, Jorge. Un gusto escucharlo. Creo que es una combinación de todos los elementos que usted propuso. Lo que pasa es que esto está basado en un profundo desconocimiento que tiene Occidente de la realidad en Irán. Pensamos siempre que es un muyahidín envuelto en esos llamativos trapos, armado de cimitarra y Kaláshnikov para matar gente. Irán es otra realidad; es una potencia regional que desde el año 79 está bloqueada y, aun así, ha logrado mantener una nación bien afirmada en sus principios, sus principios religiosos y culturales. Es lo que no ha entendido el Departamento de Estado cuando decidió esta guerra. Irán es mucho más de lo que en los medios de comunicación se informa. El sacrificio, la inmolación del líder supremo no fue casual; fue un mensaje a su pueblo y por eso la resistencia y el éxito en esta guerra. Los millones de manifestantes que se han mostrado en este duelo lo refuerzan. No es lo que se ve en los medios de comunicación occidentales.

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O sea que haber asesinado al líder, lejos de ser una ventaja militar, terminó siendo todo lo contrario.

Exactamente. Fue una gran jugada de Jameneí. Ya se sabía porque lo encontraron en su oficina de trabajo; todo el mundo sabe en Teherán dónde era ese sitio, mucho más iba a estar enterado el Mossad y la CIA. Se expuso abiertamente para generar justamente esta cohesión que hoy vemos en Irán, y mucho más a partir de la exitosa estrategia que presentó en esta guerra, que nadie sabe en definitiva si ha terminado, pero sin duda hay un ganador que es Irán. Ha mostrado un músculo extraordinario, su capacidad militar, su capacidad técnica para generar un armamento prácticamente incontenible por la defensa israelí que, bueno, vemos que es de lo más avanzado en el mundo. Entonces esto, más allá de que hay serias diferencias en el interior del gobierno iraní —donde hay conservadores y hay gente más liberal— y en la sociedad iraní —que está partida también en diferentes etnias que buscan otros destinos, como los baluchis, como los kurdos, como los propios árabes que quieren de pronto un destino diferente al de los persas—, aun así han logrado abroquelarse detrás del nuevo gobierno y mantenerse en este camino.

Le confieso que me cuesta creer que el líder supremo se haya expuesto él a propósito, porque además expuso a sus familiares, a pequeños. No puedo creer que él esté dispuesto... Porque que esté él solo es una cosa; ahora, que además esté en el mismo lugar en el que asesinaron a familiares y a nietos me parece bastante poco imaginable.

Estamos hablando de una cultura que entiende el martirio de una forma totalmente diferente a como podemos entenderla nosotros. Ellos no mueren, sino que pasan a ese famoso paraíso. Entonces, esta es una demostración además de su condición ética. Si iban a sacrificar a cientos de miles de iraníes, ¿por qué él iba a salvar a su familia?.

Muy interesante lo que usted plantea. Obviamente nos crea desde el punto de vista cognitivo una disrupción, como usted dice, un gap cultural muy difícil de poder comprender; de llevar a su propia familia también a ese paraíso...

... y demostrarle al resto de su pueblo que él no tenía diferencias, que su familia no tenía diferencias, no tenía prebendas por ser la familia del líder supremo. Yo soy argentino, soy católico y obviamente tuve que sumergirme muy profundo para entender lo que estoy narrando.

Comprendo.

Pero es así. Es exactamente así. "Me salvo yo, me salvo mi familia y listo". Es otra cosa. Esto tiene una dimensión... Irán tiene casi 5000 años de historia. El Imperio persa se hunde profundo en la historia y nosotros, como naciones muy jóvenes, quizás nos cueste entender esa comunión que hay entre el sentido de nación y el futuro de esa nación, ¿no es cierto?

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Y también le debe costar como nación joven a los Estados Unidos, tan joven como la nuestra.

Exactamente. Involucraría también a naciones europeas; fuera de Grecia o Roma, el actual Reino Unido, Francia o Alemania son, en algunos casos como países, más jóvenes que nosotros.

Como naciones llevan más de 1000 años.

Sí.

Pero no son 5000 igual.

No son 5000. Y recordemos de pronto: las tribus germánicas y qué sé yo, no eran la cultura persa. Exactamente. Además, Omar Jayam nació en Persia, no nació en Normandía.

Algo parecido a lo que sucede con los chinos, ¿no? De su perspectiva de dimensión del tiempo, de que eran un imperio antes que el Imperio Romano.

Y la India misma. Que hoy está enviando cohetería a la Luna y sigue con los intocables. Entonces, entender a esas naciones civilizatorias... Quizás en Occidente lo más parecido que tenemos es a Grecia, pero Grecia tuvo un derrotero muy diferente; prácticamente hoy es un suburbio pobre de Europa, ¿no es cierto? Mientras que China, India e Irán hoy son jugadores importantísimos a nivel mundial. India hoy es una potencia a nivel global, ya ha dejado de ser una potencia regional. China, ni hablar. Irán parece que se estuviese proyectando hacia eso también, ¿no es cierto? Esto no implica que yo acepte la represión a las mujeres y demás. Estoy dando información, no opinión.

Entiendo claramente. ¿A qué atribuye que el hijo del líder, el actual líder, no haya concurrido al funeral con todas las versiones respecto a su verdadero estado de salud?

Sí, eso para mí es más difícil de entender. Dicen que ha resultado muy herido, que le ha dejado importantes secuelas físicas uno de los tantos ataques. No lo sé. No creo que tampoco se sepa en el Pentágono ese porqué. Pero lo importante es que el gobierno ha sido respaldado. El gobierno de Irán está dispuesto a continuar en el lugar que sea las negociaciones por establecer una paz duradera con sus criterios. No es una nación sumisa Irán. Y atacado como fue atacado, con la devastación que generaron, y la respuesta que ha podido dar a esos ataques, no está pidiendo ni mucho menos perdón; está discutiendo de igual a igual.

Y el pedido de venganza, de muerte a Trump, ¿cómo funciona en esa cultura la ley del talión? Obviamente la cultura iraní es anterior a la ley del talión, pero ¿cómo funciona y qué posibilidad de concretarse así como sucedió con Salman Rushdie? ¿Qué posibilidad de concretarse usted imagina que podría haber?

Bueno, desconozco, Jorge, personalmente, si se emitió una fetua, que es un edicto de una autoridad religiosa que puede condenar a Trump a muerte. Incluso como el caso de Rushdie, el escritor que fue atacado en el 2022 cuando la fetua había sido emitida en el 89. Es muy difícil que el condenado sea relevado de su pena. No es un asunto de tarjetas rojas del Mundial. Es una cosita más seria. Pero desconozco si se emitió una fetua sobre él.

Ahora todo parecería lógico: que si a Salman Rushdie se la dieron, a Donald Trump la merecería, desde su perspectiva, infinitamente más. Podría ser algo secreto desde ese punto de vista.

Sí, podría serlo desde ese punto de vista. Pero, bueno, un presidente o, llegado el caso, un expresidente de Estados Unidos, es mucho más difícil llegar a él que a un escritor que estaba dando una conferencia en un sitio abierto.

Pero podría ser, por ejemplo, a los hijos, a los nietos, de la misma manera que en el caso del líder supremo fallecieron los familiares directos y los nietos. No sé, le estoy preguntando cómo funciona en la cultura si hay una habilitación distinta, una desinhibición respecto de eso, lo mismo que respecto de la muerte.

Hay diferentes tipos de fetuas. Hay algunas que no prescriben jamás y pueden ser ampliadas incluso a familiares o allegados. Jorge, le soy sincero, desconozco si se emitió una fetua contra Trump y qué tipo de fetua es, pero, bueno, me parece bastante poco posible que sea alcanzado por alguien en algún momento.

Y ahora voy a Israel. Finalmente, ¿fue un error de Netanyahu planteado así? O sea, es imposible la solución de ese conflicto a través de la violencia. Se eligió el camino equivocado.

Bueno, aquí tengo un punto de vista quizás más virulento. Yo pienso que lo de Israel es una política en pleno desarrollo de ocupación de territorios, de ir por aquel concepto del Gran Israel, del río al mar, abarcando regiones de Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Egipto. Eso es en la teoría, pero en la práctica estamos viendo que sí, que avanza de forma constante contra territorios de otras naciones. No es muy difícil encontrar en Internet un mapa de lo que era Palestina en 1947 y de lo que es hoy. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de lo que estamos presenciando en Gaza? Es un genocidio a cielo abierto, absolutamente normalizado, al que nadie le presta atención, donde los muertos se cuentan por centenares de miles, sumergidos debajo de montañas de destrucción de edificios y demás; donde se está planeando la construcción de una ribera al estilo francés y nosotros aquí pensando cómo le irá a Argentina con el éxito. El mundo concentrado en esto y en este momento yo se lo puedo firmar que un palestino está muriendo en Gaza, uno o muchos.

Por cierto. Guadi Calvo, muchas gracias. Termine, por favor.

Es un concepto... La paz en Medio Oriente es un concepto muy difícil de pensar y mucho más de concretar.

Pero fue muy ilustrativo. Le agradecemos.

A usted, Jorge. Un gran gusto y muchísimas gracias por dejarme expresar libremente.

Faltaba más.