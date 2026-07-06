Una marea humana salió este lunes a las calles de Teherán para saludar el cortejo fúnebre del exlíder supremo Alí Jamenei, en el tercer día de los funerales de Estado planeados como una demostración de fuerza y de unidad. Millones de personas inundan los espacios públicos de la capital. Las autoridades de Irán no difundieron una estimación del número de participantes desde que comenzó el homenaje el sábado, pero esperan entre 15 y 20 millones de personas en total.

Jamenei murió el 28 de febrero, en el primer día de la guerra en Oriente Medio, como consecuencia del primer ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán. Tras 40 días de bombardeos, la república islámica llamó a la población a acudir en masa a este funeral como desafío a sus enemigos, puntualmente a Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

El féretro de Alí Jamenei, que dirigió el país durante más de tres décadas, hasta su muerte a los 86 años, estuvo expuesto al público durante dos días en la mezquita Gran Mosalá, un gigantesco espacio abierto dedicado a la oración, en Teherán. Un camión descapotable transporta ahora por la ciudad los restos mortales del líder supremo, cubiertos de flores y del emblemático turbante negro del ayatolá. También van allí los restos de los familiares que murieron con él: una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta.

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Los escoltan fuerzas de seguridad a pie, para evitar incidentes. Recuerdan el antecedente de 1989, cuando una multitud en estado de éxtasis tomó de asalto el cortejo fúnebre del anterior líder supremo, Ruhollah Jomeini, fundador de la república islámica. El sudario resultó rasgado y el cuerpo cayó al suelo. Según la agencia oficial Irna, acudieron 10 millones de personas y hubo más de diez muertos y 10.000 heridos.

El camión que transporta los restos del líder supremo Alí Jamenei atraviesa las calles de Teherán acompañado de millones de ciudadanos.

El ánimo de la multitud no es de paz. Periodistas de la AFP reportan una marea humana agitando banderas iraníes y otras rojas, que simbolizan la venganza y la justicia. "Todo el mundo habla de venganza", declaró a la AFP un ciudadano identificado como Gholamreza Khanbabaei, de 58 años,que llevaba un retrato del presidente estadounidense Donald Trump amenazado con un arma. "Es necesario, si no más adelante será peor", agregó.

En el camión viajan también los restos de los familiares de Jamenei que murieron con él en el ataque.

Los participantes corean lemas antiestadounidenses y antiisraelíes y algunos carteles llaman a "matar" a Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La televisión estatal, lejos de calmar los ánimos, difundió un vídeo en el que aparece un muñeco de Trump colgado de una horca.

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El expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad, que mantenía relaciones tensas con Jamenei y no fue visto en la Mosalá, participó en el desfile, según la agencia de noticias Mehr.

El gran ausente: Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo

Numerosos altos cargos iraníes asistieron el domingo a una gran oración en su homenaje, pero el hijo y sucesor de Alí Jamenei, Mojtaba, estuvo ausente y sigue sin ser visto desde finales de febrero. El líder de 56 años, que fue herido en los bombardeos que acabaron con la vida de su padre, solo se expresa a través de comunicados. Esto genera multitud de especulaciones sobre su estado de salud, y en los hechos crea un vacío de poder.

Muchas banderas piden explícitamente venganza contra Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, el hermetismo estatal es absoluto y la oficina de la máxima autoridad no ha realizado ningún tipo de anuncio. "La información sobre la presencia del líder supremo de la Revolución en esta ceremonia es competencia exclusiva de su oficina y no entra dentro de las atribuciones ni del conocimiento del comité organizador", afirmó tajante en rueda de prensa Ali Akbar Pourjameshidian, secretario del comité organizador.

La procesión durará de diez a doce horas

En las imágenes aéreas que transmite la televisión estatal iraní, se ve la principal arteria que conduce a la plaza Azadi abarrotada de gente a lo largo de varios kilómetros. Una muchedumbre así no se veía en Irán desde 2020, cuando siete millones de personas asistieron al funeral del general Qasem Soleimani, según cifras oficiales.

Rostros de dolor en los funerales de Alí Jamenei.

Está previsto que la procesión recorra veinte kilómetros en Teherán, a lo largo de diez a doce horas. Durante este día, declarado festivo, el espacio aéreo permanece cerrado. Bajo un calor sofocante, los organizadores rociaban con agua a los participantes y repartían comida y bebida.

Tras la procesión, el féretro de Jamenei hará escala en Qom y, posteriormente, en varios santuarios de Irak, donde vive una importante comunidad chiita. El entierro tendrá lugar el jueves en la ciudad santa de Mashhad (noreste de Irán), de donde era originario.

MB/fl