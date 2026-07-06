Se recrudece la guerra en Ucrania y “nadie espera” una paz inmediata

Mientras Donald Trump insiste en abrir canales de diálogo con Vladimir Putin, en Ucrania el panorama se percibe muy distinto, explicó Oleksandr Slyvchuk en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). "La mayoría de la gente en Ucrania confía en una solución diplomática", reconoció el especialista, aunque aclaró que "la paz está lejos" y que los últimos bombardeos sobre Kiev demuestran que "Rusia no está dispuesta a negociar aún".

Oleksandr Slyvchuk es el coordinador del programa de cooperación para España y Latinoamérica en el Centro de Diálogo Transatlántico, donde dirige proyectos de investigación y promoción con socios en España, Argentina, Chile y Brasil. Previamente trabajó como profesor visitante de Relaciones Internacionales y se desempeñó en el Instituto Ucraniano de Política Internacional, donde contribuyó a proyectos sobre el desarrollo regional de Ucrania en el marco de la integración con la Unión Europea.

Trump tuvo una conversación telefónica con Putin de más de una hora y media, que fue calificada como muy buena. ¿Hay alguna posibilidad de que realmente la diplomacia termine resolviendo esta guerra que se prolonga cada vez más?

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Una pregunta muy concreta, porque antes de la llamada con Putin, Trump tuvo una llamada también con Zelensky, que también calificó como una reunión positiva. La mayoría de la gente en Ucrania confía en una solución diplomática pronta de este conflicto bélico. Aunque Estados Unidos ya demuestra una pérdida de confianza respecto a Rusia, todavía la paz está lejos. Rusia ha lanzado un mayor ataque con misiles balísticos contra la capital, básicamente blancos civiles que es una buena muestra de que Rusia no está dispuesta a negociar aún.

Uno podría interpretar este aumento de las hostilidades mutuas, porque también Ucrania avanzó sobre el territorio ruso con más potencia que en otras oportunidades, ¿como un proceso de escalada antes de una paz o de escalada en un proceso que va a continuar escalando?

Yo creo que continúa escalando, lamentablemente. Ucrania no puede quedarse con las manos cruzadas. Tenemos que responder. Tenemos que golpear también al sector petrolero de Rusia para que Rusia no sea capaz de avanzar en nuestro terreno. Los ataques ucranianos contra refinerías rusas, contra el sector petrolífero, contra aeropuertos que envían petróleo crudo, tienen una lógica detrás.

Ucrania quiere romper la logística rusa para que el ejército ruso no pueda avanzar. Rusia responde con misiles nucleares contra la capital durante la noche, contra bloques de viviendas, como zonas residenciales, etcétera. Me parece una respuesta no proporcional, pero es lo que hace Rusia ya por casi cinco años.

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Cumbre de la OTAN, mañana y pasado. ¿Puede ser un escenario que genere alguna alternativa en estas negociaciones?

De la cumbre de la OTAN, Ucrania espera más ayuda armamentística, sobre todo. La OTAN no nos puede ayudar con diplomacia, tampoco puede ayudar presionando a Rusia. Lo que más necesitamos son sistemas antimisiles y más cooperación en el tema de armamento. Creo que Occidente, la Unión Europea y la OTAN ya están en su rumbo hacia presionar a Rusia. Ya no hay pocos políticos y líderes en Europa que crean que con Putin se puede alcanzar algo de confianza, alguna paz a largo plazo.

Lamentablemente, ahora estamos en una temporada en la que Rusia tiene que entender las reglas del juego y dejar de atacar a sus vecinos. La escalada va a durar. Lo que Ucrania espera de sus aliados es más armas, porque la diplomacia, lamentablemente, no funciona con este gobierno en Rusia.

¿Usted ve alguna consecuencia de este recrudecimiento, del acuerdo o el fin de, por lo menos, las mayores hostilidades de Estados Unidos con Irán? ¿Se relaciona con la posibilidad de una paz en Ucrania, al triunfo o derrota de Donald Trump en el futuro, en la elección de medio término de Estados Unidos?

Es difícil conectar las dos. Porque Vladimir Putin sufrió un golpe contra su imagen. Ucrania antes no pudo alcanzar a los blancos rusos a tan largo plazo. Se trata de cientos de kilómetros o miles de kilómetros. Actualmente Rusia, después de una campaña de lanzamiento de drones ucranianos contra su sector petrolífero, ahora sufre una escasez de gasolina muy grave.

Rusia tuvo que responder para salvar la imagen de Putin, lo que siempre hizo. Resolvió atacando a los civiles. Por eso esta escalada no es algo extraordinario. Es lo que Rusia sigue haciendo ya por años. Pero, a veces, para demostrar que Rusia todavía está con recursos para seguir, Rusia avanza con ataques así. Hay opiniones que dicen que, en el terreno, a Rusia le va a costar avanzar. Yo también estoy convencido de que Rusia no podrá avanzar en el terreno ucraniano, que no tiene ya recursos. Por eso sigue lanzando estos ataques, básicamente para romper la sociedad civil ucraniana.

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¿Vemos un corolario en el cual países con mucha potencia bélica, como Rusia o Estados Unidos, encuentran resistencias inimaginables en países infinitamente más pequeños, como Ucrania e Irán?

Eso tiene algo por detrás. No son casos parecidos. Ucrania está resistiendo completamente. En Ucrania la sociedad, la gente, las fuerzas armadas, el gobierno trabajan en conjunto. En Irán tenemos una autocracia, una dictadura. Su resistencia es la resistencia de su régimen. Nuestra resistencia es la resistencia de un pueblo contra un invasor. Pero estoy convencido de que es un error pensar que las grandes potencias pueden ganar contra adversarios más pequeños. Como vemos con la experiencia de Ucrania, no siempre es así.

RM/ff