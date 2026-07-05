Tras una larga llamada entre Trump y Putin, arrecian los ataques en Ucrania y Crimea

Más de diez explosiones se oyeron en Kiev, Ucrania, en lo que ya es la mañana del lunes, tras una alerta de misiles. Mientras tanto, en la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea, hoy anexada por Rusia, un fuerte apagón dejó a toda la población sin electricidad tras un ataque ucraniano contra la infraestructura energética local.

Estos ataques sucedieron unas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara por teléfono con sus pares Vladimir Putin, de Rusia, y Volodimir Zelenski, de Ucrania, y ofreciera retomar el proceso de mediación en una guerra que se encuentra estancada desde hace más de cuatro años.

Trump y Putin hablaron por teléfono durante una hora y media

En la noche del sábado, Donald Trump ofreció reactivar la vía diplomática entre Rusia y Ucrania. Conversó con su par ruso por por casi 90 minutos; según el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, el mandatario estadounidense ofreció ayudar a encontrar una solución al conflicto en el contexto de su participación en la próxima cumbre de la OTAN, que se celebra los próximos martes y miércoles 7 y 8 de julio en Ankara, Turquía. También habría propuesto volver a enviar a Moscú a sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner.

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Ushakov dijo que la charla había sido "bastante constructiva", y aseguró que Rusia busca "una resolución político-diplomática del conflicto", aunque teniendo en cuenta el "enfoque fundamental" ruso. Esto implica que Moscú insiste en tener control sobre la región del Donbass, algo que Ucrania rechaza de plano.

Por otra parte, Trump habló también con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, quien luego declaró que la llamada había sido "muy buena". "Hay una posibilidad real de poner fin a la guerra. Y la determinación de Estados Unidos es decisiva", escribió el mandatario ucraniano en sus redes sociales. También que confirmó que acordaron continuar las conversaciones en la cumbre de la OTAN en Ankara.

Drones y misiles surcan los cielos de Ucrania y Crimea

Sobre el terreno, la guerra sigue sin pausa. En la misma noche en que los presidentes dialogaron, Ucrania atacó una de las principales bases aéreas rusas en la ocupada península de Crimea. Como consecuencia, el gobernador de Crimea anunció en Telegram que "tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol, nuestra ciudad quedó temporalmente sin electricidad".

Por su parte, Rusia lanzó 125 drones de ataque y cuatro misiles contra el país invadido. "El enemigo ataca con misiles balísticos", publicó en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkatchenko.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, indicó que las defensas aéreas se activaron para responder a los ataques y llamó a la población a permanecer en refugios.

Este conflicto ya es el más letal que se vivió en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un número estimado de más de medio millón de muertos.