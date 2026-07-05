Escándalo: Trump presionó a la FIFA para levantar la sanción a Folarin Balogun en pleno Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump intervino personalmente para que la FIFA levantara la suspensión del delantero Folarin Balogun y le permitiera disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica. La decisión, confirmada este domingo por el organismo rector del fútbol, representa un hecho inédito en la historia reciente de la Copa del Mundo y desató una fuerte polémica por la presunta injerencia política en una sanción disciplinaria.

Según revelaron The New York Times, El País de España y la agencia Associated Press, Trump llamó días atrás al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la expulsión del goleador estadounidense, quien había visto la tarjeta roja durante la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final.

La FIFA sorprendió al anunciar que Folarin Balogun quedaba nuevamente habilitado. "De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la suspensión de un partido queda en suspenso durante un período de prueba de un año. Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión se revocará y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", informó el organismo.

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La resolución no explicó por qué el futbolista recibió un tratamiento distinto al previsto por el reglamento ni cuáles fueron los fundamentos concretos para suspender la sanción.

Balogun, de 25 años, había convertido el primer gol del encuentro, pero fue expulsado tras la intervención del VAR por pisar el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic. La sanción implicaba automáticamente una fecha de suspensión, por lo que quedaba descartado para el duelo de este lunes ante Bélgica.

La llamada de Trump

De acuerdo con The New York Times, tres personas con conocimiento directo de las conversaciones confirmaron que Trump llamó el miércoles a Infantino para solicitar que revisara la expulsión del delantero estadounidense.

Pocas horas después de que la FIFA anunciara el levantamiento de la suspensión, el propio mandatario celebró públicamente la decisión. “Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió en su red Truth Social.

Aunque la Casa Blanca evitó confirmar oficialmente la llamada telefónica, tampoco desmintió la información publicada por los medios estadounidenses.

La polémica decisión de la FIFA evoca al caso de 1962, cuando el gobierno de Brasil, a través del primer ministro Tancredo Neves, presionó para que el astro Garrincha pudiera disputar la final del torneo tras haber sido expulsado en la semifinal.

La decisión también reavivó cuestionamientos sobre los criterios disciplinarios de la FIFA. Meses atrás, el organismo ya había sido criticado por habilitar a Cristiano Ronaldo para disputar el inicio del Mundial, pese a que arrastraba una suspensión de dos partidos por una tarjeta roja recibida antes del comienzo del torneo.

La resolución también volvió a poner bajo la lupa la relación entre Trump e Infantino. El dirigente suizo mantiene desde hace años una estrecha cercanía con el presidente estadounidense. En 2025, incluso, la FIFA creó y entregó a Trump un Premio de la Paz en medio de la campaña del mandatario para obtener el Premio Nobel de la Paz, una iniciativa que despertó críticas dentro del mundo del fútbol.

El presidente de la Federación Noruega presentó meses atrás una denuncia al considerar que Infantino vulneró el principio de neutralidad política que establecen los estatutos de la FIFA.

Por su parte, la Federación Belga de Fútbol expresó su "asombro" por la habilitación del delantero estadounidense y sostuvo que la FIFA actuó en contradicción con su propio reglamento y con las instrucciones transmitidas previamente a todas las federaciones participantes.

Además, anunció que está "investigando todas las opciones posibles" para impugnar la decisión.

Un Mundial con pausas que solo hidratan la ambición

Folarin Balogun, el crack de la aerolínea

Balogun es una de las principales figuras de la selección estadounidense y llega al cruce ante Bélgica como máximo goleador del equipo en el Mundial.

Nació en Brooklyn, Nueva York, en julio de 2001 por una circunstancia completamente fortuita. Sus padres, ambos nigerianos y residentes en Londres, se encontraban de vacaciones en Estados Unidos cuando una aerolínea impidió que su madre embarazada regresara al Reino Unido por encontrarse en el séptimo mes de gestación.

Esa decisión terminó otorgándole la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Meses después, la familia regresó a Londres, donde Balogun se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores del Arsenal F.C..

Tras pasos por el Middlesbrough F.C. y una destacada temporada en el Stade de Reims, donde marcó 22 goles en la Ligue 1 y terminó por encima de figuras como Lionel Messi en la tabla de goleadores, fue transferido al AS Monaco FC por 30 millones de euros.

Con 31 goles y 13 asistencias en 91 partidos con el conjunto del Principado, Balogun se consolidó como el principal referente ofensivo de Estados Unidos en el Mundial 2026.

gd/AF