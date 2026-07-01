Romelu Lukaku agigantó su leyenda y se metió en la historia grande de Bélgica en los Mundiales

El fútbol belga vivió una jornada para el recuerdo que quedará guardada en las páginas doradas de su historia deportiva. Romelu Lukaku, el potente delantero y referente del seleccionado europeo, logró quebrar una nueva marca individual al convertirse de manera oficial en el máximo goleador histórico de la selección de Bélgica en las Copas del Mundo.

Con un rendimiento implacable en el frente de ataque, el atacante alcanzó la cifra de 6 goles en la competición global, un hito que refleja su vigencia, jerarquía y capacidad goleadora en los escenarios más exigentes del planeta.

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Una remontada épica frente a Senegal para seguir con vida

El contexto en el que se produjo el récord no pudo haber sido más dramático ni emocionante para los fanáticos en este Mundial 2026. El combinado belga se vio contra las cuerdas ante una selección de Senegal que fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, poniéndose en ventaja por 2 a 0 gracias a los tantos de Habib Diarra y un potente remate de Ismaïla Sarr que dejó sin opciones a Thibaut Courtois.

Cuando la eliminación en la fase de grupos parecía inevitable y el reloj marcaba los 86 minutos, la mística de los Diablos Rojos apareció en todo su esplendor para dar inicio a una reacción colectiva inolvidable.

El descuento llegó precisamente de los pies de Lukaku, devolviéndole la ilusión a un plantel que solo tres minutos más tarde alcanzaría el agónico 2 a 2 definitivo a través de un cabezazo de Youri Tielemans tras un error del arquero africano.

El descuento llegó de los pies de Romelu Lukaku, devolviéndole la ilusión a un plantel para lograr la remontada

Ya en el tiempo suplementario, la tensión se mantuvo hasta el último suspiro cuando, tras una revisión del VAR en el minuto 120 por una infracción sobre Dodi Lukebakio, Bélgica dispuso de un penal milagroso. Desde los doce pasos, el conjunto europeo no falló, selló el 3 a 2 definitivo y completó una de las hazañas más electrizantes del certamen para meterse de lleno en los octavos de final.

El quiebre del récord en una jornada para el recuerdo

La consagración de Lukaku como el artillero supremo de su país en la cita mundialista se dio precisamente en el corazón de esa reacción colectiva. El gol convertido por el atacante para iniciar la remontada no solo sirvió para apuntalar la reacción anímica y futbolística de su equipo, sino que además le permitió desplazar a otras leyendas del fútbol belga que ostentaban los registros previos en el torneo.

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Con este grito, el actual delantero centro superó la línea de Marc Wilmots, quien hasta el momento lideraba la tabla histórica familiar con un total de 5 anotaciones en fases finales. La regularidad expuesta por el atacante en el torneo de selecciones más importante del mundo lo posiciona como el futbolista más determinante de la era moderna para el conjunto belga, estirando una ventaja sustancial respecto a sus perseguidores inmediatos en la tabla de artilleros históricos de la federación.

Así quedó la tabla de los máximos goleadores belgas

La tabla de goleadores de la selección de Bélgica en la historia de los Mundiales muestra un recambio generacional evidente, donde conviven figuras contemporáneas con viejas glorias que marcaron el rumbo del país en las décadas pasadas. Detrás del nuevo e indiscutido líder, la lista de los futbolistas belgas más destacados en la máxima competencia ecuménica se reestructuró de la siguiente manera.

El podio principal está comandado por Romelu Lukaku con 6 goles, seguido de cerca por Marc Wilmots con 5 anotaciones y Jan Ceulemans en el tercer lugar con 4 tantos. Más abajo completan el registro histórico Leopold Anoul, Nico Claesen, Enzo Scifo, Eden Hazard y Kevin De Bruyne, todos ellos con un saldo total de 3 goles convertidos en la gran cita del fútbol.

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