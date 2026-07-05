EEUU enterró una cápsula del tiempo que guardará su legado hasta el año 2276

Estados Unidos enterró este sábado 4 de julio una imponente "cápsula del tiempo" de acero inoxidable de 408 kilogramos en el Independence National Historical Park de Filadelfia, con el objetivo de preservar el legado cultural, histórico y tecnológico actual del país. El acto, desarrollado en pleno centro de la ciudad en el marco de las celebraciones oficiales por el 250° aniversario del Día de la Independencia, busca que el dispositivo permanezca sellado de manera definitiva durante dos siglos y medio, para ser recuperado recién en el año 2276, cuando la nación celebre sus 500 años de historia.

La iniciativa, lejos de ser un acto improvisado, surgió formalmente a partir de una ley federal sancionada en 2016. Tras años de diseño técnico, construcción y una exhaustiva coordinación con los 50 estados y los tres poderes federales, el proyecto "America 250" se materializó bajo tierra con la misión de que las futuras generaciones de estadounidenses puedan descubrir cómo era la vida y la identidad de su país en el siglo XXI.

Ingeniería de vanguardia y protección contra el paso del tiempo

La cápsula presenta una forma cilíndrica y fue fabricada en su totalidad en acero inoxidable bajo estrictos criterios técnicos. Michael Berilla, director de la Oficina de Tecnología de Fabricación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), explicó en diálogo con AP News que se evitaron deliberadamente las cajas cuadradas típicas debido a que las esquinas pueden fracturarse con el paso del tiempo.

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La estructura cuenta con un cilindro externo adicional que funciona como una barrera de aire y refuerza la protección contra el ingreso de agua. “Cuando la aplastas para cerrarla con la tapa, ese metal entra en todas las grietas y espacios y crea un sello hermético y a prueba de agua”, detalló el especialista.

El artefacto fue sepultado a tres metros bajo tierra, manteniendo su contenido preservado a una humedad relativa del 35%. Según Berilla, para que el agua logre dañar el interior, "Filadelfia debería quedar inundada con más de un metro y medio de agua en su superficie", un escenario que implicaría desafíos urbanos mucho mayores que el propio cilindro enterrado. Para garantizar que la cápsula sea localizada en tiempo y forma en el futuro, el Servicio de Parques Nacionales incluyó la información en sus planes de sucesión institucional y marcó el lugar exacto con una piedra conmemorativa que detalla su existencia.

Qué contiene la cápsula del tiempo

El interior del cilindro resguarda una muestra de la diversidad geográfica y cultural estadounidense. Cada uno de los 50 estados envió objetos seleccionados, complementados con aportes de los tres poderes federales. Entre los elementos más destacados se encuentra un diamante genuino donado por el estado de Arkansas, una pluma de águila que acompañó a los soldados de la Unión durante la Guerra Civil, arte indígena, ensayos estudiantiles, una botella de Coca-Cola y tecnología contemporánea como un iPhone 17.

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El papel fue uno de los soportes más elegidos para resistir el paso de los siglos: centenares de cartas manuscritas, postales, afiches, poemas y documentos impresos ocupan compartimentos especialmente acondicionados. Según consignaron CBS News y los reportes del proyecto, los estados almacenaron elementos sumamente específicos: Utah, por ejemplo, aportó 100 tarjetas con personajes históricos, ocho documentos, 13 monedas, ocho pines, dos discos de granito y un folleto; en tanto, Arizona, utilizó tecnología de nanograbado para plasmar el texto completo de la Declaración de Independencia y la Constitución de EE.UU. en una moneda de acero inoxidable.

Otros estados hicieron algo parecido. Virginia Occidental: Eligió un trozo de carbón tallado con la silueta de su territorio.Ohio: Envió un fragmento de la tela del histórico avión Wright Flyer junto con una declaración original de Orville Wright. California: Incluyó una predicción generada por la Inteligencia Artificial Claude sobre cómo será el estado dentro de 250 años, una foto de la NASA con la topografía invernal actual del siglo XXI, y la moneda de Innovación Estadounidense que rinde homenaje a Steve Jobs, cofundador de Apple y Pixar. Nueva York: Aportó una moneda conmemorativa de America 250 con la inscripción “Kingston, NY 1777: la primera capital de Nueva York”, en alusión a su rol en la Revolución estadounidense. Illinois: Contribuyó con una carta de su gobernador JB Pritzker y el poema "Dear New Blood" (Querida sangre nueva), de Mark Turcotte.

La lista se completa con objetos de fuerte arraigo popular y regional, tales como una tarjeta de alineación del equipo de béisbol Philadelphia Phillies, un folleto histórico sobre el estado organizador, una placa de acero inoxidable enviada desde Nueva Jersey y las reflexiones escritas de 12 residentes de Delaware sobre lo que significa vivir en el denominado “Primer Estado”.

MEG / EM