Show de drones en Buenos Aires por los 250 años de Estados Unidos y saludo entusiasta de Milei

La Embajada de Estados Unidos en Argentina celebró este sábado 4 de julio el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos con una jornada gratuita en la Plaza Doctor Benjamín A. Gould, frente al Planetario Galileo Galilei, en el barrio porteño de Palermo. La actividad se desarrolló entre las 15 y las 19 y tuvo como principal atractivo un show de drones sincronizados con música, que iluminó el cielo de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento formó parte de Freedom 250, la iniciativa impulsada por la Embajada de Estados Unidos para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense y acercar la cultura, la historia y las tradiciones de Estados Unidos al público argentino.

El gran cierre de la jornada estuvo a cargo de un espectáculo de drones, cuyos dispositivos realizaron figuras luminosas inspiradas en la historia de Estados Unidos, sus símbolos nacionales y el espíritu innovador estadounidense, acompañadas por música sincronizada para la ocasión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según informó la organización, el festival Freedom 250 fue de acceso libre y gratuito y ofreció una programación pensada para todas las edades, con actividades culturales, recreativas y educativas.

El nacimiento de los Estados Unidos: la trastienda de un 4 de julio que redefinió el mapa del mundo

Durante toda la tarde hubo espectáculos musicales en vivo con géneros representativos de la cultura estadounidense, como rock & roll, gospel y line dance, además de juegos, actividades para chicos y espacios interactivos.

Los asistentes también pudieron acceder a información sobre visas para Estados Unidos, programas de intercambio, oportunidades de estudio, turismo y otras iniciativas impulsadas por la Embajada de Estados Unidos para fortalecer los vínculos entre ambos países.

La celebración en Buenos Aires también marcó la llegada del Freedom Bus, el vehículo temático que previamente había recorrido provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, Chubut, Santa Fe y Córdoba, llevando propuestas vinculadas con la historia de Estados Unidos y los valores que inspiraron su independencia.

Durante la jornada también se destacó la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, con énfasis en la cooperación en áreas como comercio, inversiones, educación, ciencia, tecnología, cultura y seguridad.

Mientras en Buenos Aires la conmemoración tuvo un perfil cultural y abierto al público, en Estados Unidos los festejos por el 250° aniversario de la independencia estuvieron atravesados por un fuerte componente político impulsado por el presidente Donald Trump.

El mandatario republicano dio inicio a las celebraciones con una visita al Monte Rushmore, en Dakota del Sur, donde encabezó un acto oficial frente al histórico monumento que reúne los rostros de los expresidentes George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. La elección del lugar volvió a alimentar el debate político en torno a la figura de Trump, luego de que dirigentes republicanos impulsaran en el Congreso una iniciativa para incorporar su rostro al emblemático monumento.

Al día siguiente, el presidente encabezó un acto masivo en el National Mall, en Washington D.C., que combinó un discurso político, sobrevuelos de aeronaves militares y un gran espectáculo de fuegos artificiales como parte de las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia.

Trump inicia los fastuosos festejos por el aniversario de la independencia, con Estados Unidos dividido

Los festejos, sin embargo, se desarrollaron en un contexto de fuerte polarización política en Estados Unidos. La gestión de Trump llegaba a la fecha marcada por cuestionamientos de la oposición por sus políticas migratorias, su intento de ampliar las facultades presidenciales y el impacto de la situación económica y de la política exterior sobre su nivel de aprobación.

Además, distintas organizaciones y referentes cuestionaron el protagonismo que adquirió Freedom 250, una entidad cercana al oficialismo estadounidense que tuvo un rol central en la organización de los festejos nacionales, desplazando parte del trabajo que tradicionalmente realizaba la comisión bipartidista America250, creada para coordinar las celebraciones del aniversario.

En paralelo, diversas encuestas reflejaron el clima de división que atraviesa al país. Un sondeo de la Universidad Quinnipiac mostró que seis de cada diez estadounidenses consideraban que el país no estaba cumpliendo plenamente los ideales proclamados en la Declaración de Independencia, una percepción que evidenció la profunda diferencia de opiniones entre votantes republicanos y demócratas.

Tras ese contexto, la celebración organizada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina buscó poner el foco en los vínculos históricos entre ambos países y en la difusión de la cultura estadounidense, con actividades abiertas al público, propuestas educativas y un show de drones como cierre de la jornada.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, invitó a los argentinos a participar de la celebración y destacó el significado del aniversario. "Queremos que esta celebración sea una experiencia para disfrutar, compartir y descubrir un poco más de los Estados Unidos", afirmó.

El diplomático también resaltó los lazos entre ambos países y sostuvo: "El sueño americano pertenece también a Argentina, una nación de soñadores, de trabajadores, de inmigrantes; una nación con talento, recursos, cultura, pasión y un espíritu que nunca se rinde. Nos entusiasma celebrar este aniversario junto a los argentinos".

El saludo de Milei por el Día de la Independencia de Estados Unidos

En el marco del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reivindicó los principios fundacionales del país norteamericano y los vinculó con los valores sobre los que, según sostuvo, también fue creada Argentina.

El mandatario afirmó que Estados Unidos nació sobre la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, destacó que esos valores explican su prosperidad y los contrapuso a los modelos que "abrazaron las ideas del comunismo". Además, sostuvo que Argentina fue fundada bajo los mismos principios liberales y aseguró que ambos países comparten una tradición basada en la defensa de la libertad.

En el cierre de su mensaje, Milei felicitó al pueblo estadounidense por el 4 de Julio, etiquetó al presidente Donald Trump y expresó su deseo de que Estados Unidos continúe siendo "un faro de libertad" en el hemisferio norte, mientras la Argentina vuelva a ocupar ese lugar en el sur. También cerró la publicación con su habitual consigna: "¡Viva la libertad, carajo!".

RG/AF