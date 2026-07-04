Estados Unidos enfrenta una ola de calor que obligó a suspender festejos del 4 de Julio y generó alertas para la semana próxima

Estados Unidos celebró este sábado los 250 años de su Declaración de Independencia de la Corona Británica envuelto en una ola de calor extremo que tiene a millones de norteamericanos bajo alertas meteorológicas. La combinación de intensas tormentas eléctricas y la agobiante ola de calor obligó a las autoridades a evacuar este 4 de julio recintos, retrasar los actos oficiales y suspender, de manera temporal, actividades en ciudades del país como Boston, Filadelfia y Washington.

El día estuvo marcado por temperaturas excepcionalmente altas en amplias zonas del este del país. Washington tuvo 39,4 grados; Nueva York 34,4 grados; y Atlantic City igualó su récord histórico con 41 grados.

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Más de 100 millones de personas están bajo avisos por calor o calor extremo desde Texas hasta New Hampshire. Según los meteorólogos posiblemente el calor remita progresivamente en el noreste y el Atlántico Medio durante las próximas horas de este sábado, pero la baja de temperaturas iría acompañada de un mayor riesgo de tormentas.

El viernes pasado ya se contabilizaron 400 avisos por granizo y fuertes vientos, especialmente entre Chicago y Nueva York, mientras que más de 900.000 viviendas y negocios permanecían sin electricidad desde Misuri hasta Long Island. Michigan tenía el mayor número de afectados, seguido por Nueva Jersey, donde las inclemencias climáticas obligaron a detener parte del servicio ferroviario y causaron retrasos en la red de Amtrak.

Ola de calor extremo en Nueva York

Un 4 de Julio marcado por el calor extremo y las precauciones

En Washington, este 4 de julio se ordenó desalojar el National Mall luego que el Servicio Meteorológico Nacional advirtiera que las tormentas que avanzaban sobre la ciudad podían ser inusualmente intensas. En ese contexto, la organización Freedom 250, que impulsa los actos conmemorativos, informó que la programación oficial quedaba aplazada hasta que mejore el tiempo.

“Es muy probable que las tormentas sean severas, con fuertes rachas de viento como principal amenaza y, por supuesto, con actividad eléctrica”, le explicó el meteorólogo Joe Wegman a la agencia de noticias Bloomberg en declaraciones recogidas por AFP. “Hasta que lleguen esas tormentas, el calor sigue siendo muy intenso. Por eso queremos que se tomen todas las precauciones posibles”, sumó.

En Boston, miles de personas que participaban de las celebraciones junto al río Charles debieron dejar la zona por una fuerte tormenta eléctrica, lo que obligó a retrasar el clásico espectáculo de fuegos artificiales de la Boston Pops. En Filadelfia, las actividades conmemorativas también se vieron interrumpidas este sábado por las condiciones meteorológicas.

Ola de Calor en Nueva York

La ola de calor que golpea a Estados Unidos y la predicción de los meteorólogos

La “peligrosa ola de calor sin precedentes” afecta la mitad oriental de Estados Unidos desde mediados de esta semana y, en teoría, debería comenzar ceder este sábado o en las primeras horas del domingo

En Brooklyn, Daniel Jefferson, de 39 años, quien trabaja descargando cajas de comida en el sótano de un restaurante, le dijo el pasado viernes a la agencia AFP: “No habíamos experimentado algo así en Nueva York en mucho tiempo”. Como resultado de la ola de calor, las piscinas públicas están llenas. “No hay adónde ir”, dijo Anya Gellerman, de 26 años.

El Servicio Meteorológico (NWS) del estado de Nueva York advirtió que “este nivel de calor puede ser mortal para quienes no cuenten con aire acondicionado adecuado y no se mantengan suficientemente hidratados”.

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Los expertos predicen que la ola de calor podría batir récords en algunas regiones, afectando la Copa Mundial de la FIFA que se celebra actualmente en Estados Unidos, Canadá y México. El detalle fundamental es que algunos estadios cuentan con techo y aire acondicionado (por ejemplo, Atlanta, Dallas, Los Ángeles), pero otros, como Filadelfia, no.

Argentina se enfrentará a Egipto en la ciudad de Atlanta el próximo martes 7 de julio y, según el pronóstico, hay posibilidades de lluvia y tormentas eléctricas, con una temperatura máxima de 32 grados.

Lo que está ocurriendo genera mucha preocupación a las autoridades, por su intensidad y duración, a lo que suman un factor extra de alerta: las altas temperaturas nocturnas que afectan especialmente a las personas más vulnerables.

Ola de calor en Nueva York

El pasado jueves, la red eléctrica del estado de Nueva York sufrió problemas, y las autoridades les pidieron a los residentes bajar su consumo para evitar cortes de luz prolongados.

El viernes, las autoridades meteorológicas estadounidenses anunciaron la posible llegada de una nueva ola de calor extrema que podría afectar el oeste del país desde mediados de este mes.