Calor extremo en Europa: más de 130 millones de personas enfrentan temperaturas superiores a los 35°C

Europa atraviesa una de las olas de calor más intensas de los últimos años. Más de 130 millones de personas permanecen bajo alertas meteorológicas debido a temperaturas que superan ampliamente los 35°C, con registros cercanos a los 40°C en países como España, Portugal, Francia, Italia y Grecia.

Los científicos advierten que Europa se está calentando a un ritmo superior al promedio global, convirtiéndose en uno de los continentes más expuestos a fenómenos extremos asociados al cambio climático.

Los glaciares suizos al borde del colapso por el calor extremo en Europa

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La portavoz de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Clare Nullis, señaló que “el calor extremo es uno de los peligros naturales que provoca más muertes en Europa. Muchas de esas defunciones pueden prevenirse mediante sistemas de alerta temprana y planes de adaptación”.

Calor extremo en Europa

Las altas temperaturas representan uno de los riesgos meteorológicos más letales del continente. Las personas mayores, los niños pequeños y quienes padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias constituyen los grupos de mayor vulnerabilidad. La persistencia del aire extremadamente cálido llevó a las autoridades de varios países a emitir advertencias sanitarias, restringir actividades al aire libre durante las horas de mayor insolación y reforzar los operativos de prevención de incendios forestales.

Los organismos meteorológicos europeos coinciden en que la situación podría prolongarse durante varios días más debido al estancamiento de un sistema atmosférico de alta presión, que mantiene atrapado el aire caliente sobre gran parte del “Viejo continente”.

La OMS afirmó que Europa registra más de 1.300 muertes por la ola de calor

El "domo de calor": el fenómeno que mantiene atrapadas las altas temperaturas

Uno de los principales responsables de esta situación es el denominado "domo de calor", un fenómeno meteorológico caracterizado por la presencia de un potente sistema de alta presión que actúa como una tapa sobre la atmósfera.

Cuando este sistema permanece estacionario durante varios días, comprime el aire hacia la superficie, favoreciendo su calentamiento e impidiendo el ingreso de masas de aire más frescas.

Domo de calor: el fenómeno extremo que pone en alerta roja a Europa occidental

Ola de calor en Europa

La líder estratégica para Clima del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF), Samantha Burgess, explicó que “un domo de calor funciona como una campana atmosférica que bloquea la circulación normal de la atmósfera. El aire cálido queda atrapado cerca de la superficie y continúa calentándose día tras día”.

Al mismo tiempo, la ausencia de nubosidad permite que la radiación solar caliente aún más el suelo, generando un círculo de retroalimentación que intensifica las temperaturas.

PM/ML