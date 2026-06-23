Domo de calor: el fenómeno extremo que pone en alerta roja a Europa occidental

Una intensa ola de calor avanza de manera alarmante sobre los países de Europa occidental y central. Las proyecciones meteorológicas oficiales obligaron a emitir alertas rojas en múltiples regiones debido a un marcado incremento térmico que amenaza con superar la barrera de los 40 °C en el transcurso de las próximas jornadas.

La situación es especialmente severa en territorio francés, donde más de la mitad de las regiones se encuentran bajo el nivel máximo de alerta ambiental. Las autoridades locales ordenaron el cierre preventivo de cientos de escuelas, mientras que la ciudad de Burdeos ya registró máximas de 42 °C, según datos de Météo-France.

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Las advertencias y el impacto de la ola de calor

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología de España advirtió sobre registros extremadamente altos para esta época del año. Los indicadores se ubican entre cinco y diez grados por encima de los promedios habituales, con picos que podrían alcanzar los 44 °C en zonas críticas del país ibérico.

El impacto del fenómeno también se hace sentir en el norte del continente, donde el servicio meteorológico del Reino Unido emitió una inusual alerta roja para Inglaterra y Gales. Los especialistas británicos anticipan que los termómetros llegarán a los 38 °C, un escenario que se replica en Alemania, Italia, Suiza y Luxemburgo.

La causa directa de este escenario extremo responde a la formación de un domo de calor, según detalló un informe publicado por la BBC. Este proceso se origina cuando una masa de aire cálido del Sahara se desplaza hacia el norte y queda estancada, atrapando las altas temperaturas en la superficie.

La estructura meteorológica actual es alimentada por un potente sistema de alta presión que los especialistas identifican como el anticiclón africano. Este esquema funciona de manera articulada para bloquear la ventilación natural y potenciar el calentamiento global del suelo europeo de forma sostenida.

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El impacto del cambio climático y la preparación de la infraestructura

Científicos de diversos centros de investigación internacional sostienen que la recurrencia de estas olas de calor representa un indicador directo del cambio climático antropogénico. La quema sistemática de carbón, petróleo y gas alteró la dinámica de la atmósfera global en las últimas décadas.

Las estadísticas oficiales reflejan una aceleración evidente del calentamiento en la región francesa. De las 51 olas de calor registradas desde 1947, un total de 34 ocurrieron a partir del año 2000 y 26 se concentraron desde 2011 a la fecha, duplicando la duración de los períodos cálidos.

De acuerdo con las explicaciones técnicas provistas por el doctor Akshay Deoras, investigador de la Universidad de Reading, el domo funciona como una enorme tapa atmosférica que impide la formación de nubes. El aire que desciende bajo el sistema de alta presión se comprime y aumenta su temperatura de forma constante.

Científicos de diversos centros de investigación internacional sostienen que la recurrencia de estas olas de calor representa un indicador directo del cambio climático antropogénico.

El origen de estos eventos extremos radica en cambios bruscos de las temperaturas oceánicas, que calientan el aire circundante antes de que los vientos lo empujen hacia los continentes. Una vez en tierra, la cúpula térmica queda flanqueada por sistemas de baja presión en ambos lados.

La comunidad científica advierte que el planeta es hoy 1,4 °C más cálido que a finales del siglo XIX. Bajo las políticas energéticas actuales de los gobiernos del mundo, el calentamiento global podría acercarse a los 3 °C hacia finales del presente siglo.

Esta tendencia plantea desafíos estructurales severos para naciones cuyas edificaciones no están preparadas para el calor extremo. Los expertos señalan que el clima actual ya no es el mismo con el que crecieron las generaciones anteriores y exigen reducir las emisiones de carbono a cero neto para frenar los récords.

API/MSS