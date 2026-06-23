El invierno se hace sentir con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este martes 23 de junio se presenta con condiciones estables, cielo despejado y un marcado descenso térmico durante las primeras horas.

Las autoridades viales y de salud recomiendan precaución por la baja visibilidad en áreas suburbanas debido a neblinas dispersas. Los picos de temperatura se mantendrán dentro de la rigurosidad de la época estival, sin contingencias climáticas inmediatas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 23 de junio

La jornada comenzó con una temperatura mínima de 4°C en el área urbana, mientras que la máxima estimada alcanzará los 12°C hacia la tarde. Los vientos moderados provenientes del oeste soplarán con velocidades de entre 16 y 21 km/h, sin previsión de ráfagas alarmantes.

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Clima martes 23 de junio

La humedad promedio se ubicará en el 72% en CABA, lo que incrementará la sensación de frío en las primeras horas del día. Hacia la tarde-noche se anticipa un ligero aumento de la nubosidad, aunque el mapa general descarta precipitaciones.

En el Gran Buenos Aires, especialmente en el cordón norte y oeste, las marcas térmicas mínimas perforaron los 2°C en localidades rurales. En la zona sur del conurbano la amplitud térmica será similar a la de la Capital Federal.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo que afecta a 15 provincias. El aviso abarca sectores de Neuquén, Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

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Las condiciones de bajas temperaturas extremas alcanzan también a Corrientes, Misiones, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Catamarca. Se registran además alertas por nevadas y vientos Zonda en la región de la cordillera.

El avance de una masa de aire de origen polar consolida las heladas meteorológicas en el centro del país. Los sistemas de alta presión dominan la franja central garantizando estabilidad pero con registros térmicos invernales muy bajos.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para los próximos días se proyecta la continuidad del tiempo seco y estable en la región metropolitana. Las mañanas seguirán presentándose frías con marcas que oscilarán entre los 3 y 5 grados de mínima.

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Los vientos mantendrán su rotación predominante desde el sector oeste alternando hacia el sudoeste, impidiendo el ingreso de humedad. Esta configuración de la atmósfera posterga cualquier probabilidad de lluvias significativas para el resto de la semana.

Hacia el fin de semana la tendencia muestra un leve y paulatino ascenso de las temperaturas máximas. El cielo pasará de despejado a ligeramente nublado, consolidando tardes frescas ideales para las actividades al aire libre.