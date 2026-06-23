El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, pasó por el piso de "QR!", en Canal E, donde compartió una extensa charla con Pablo Caruso, en la que dejó definiciones contundentes sobre el rumbo económico de Javier Milei, advirtió por la profundidad de la crisis social trazando un paralelismo con el final de los 90, y desmitificó el éxito macroeconómico oficial al señalar que el país arrastra un piso de inflación del 35% o 40% que no logra quebrar en un marco de recesión y pulverización de los ingresos que impide pagar alquileres o comer adecuadamente.

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El fantasma de los 90 y el crecimiento sin empleo

Para el exfuncionario, la economía actual presenta una anomalía estructural que no se registraba desde el final del menemismo, caracterizada por el crecimiento de sectores primarios y concentrados en paralelo con la suba de la desocupación y la informalidad laboral. Explicó que lo que se conoce como elasticidad de empleo-producto en este momento da negativo, ya que a este nivel de reactivación se debería registrar mucha menos desocupación.

El Estimador Mensual de Actividad Económica solo muestra números positivos en el agro, la minería, la energía y las finanzas, mientras que los tres núcleos clave que generan puestos genuinos (la industria, el comercio y la construcción) sufren caídas sostenidas.

Para Feletti, la economía actual presenta una anomalía estructural que no se registraba desde el final del menemismo

Al poner el foco en la pérdida del poder adquisitivo, trazó una cruda comparación con la región al afirmar que el salario mínimo local es el más bajo de toda la región, representando apenas la mitad de lo que se paga en Chile y Uruguay.

Además, graficó la realidad de las clases medias de manera doméstica al exponer que con un salario promedio de $1.900.000, un alquiler de dos ambientes con expensas cuesta casi un millón de pesos, lo que demuestra que el modelo está completamente entrampado en mantener la recesión para sostener el dólar quieto, destruyendo por completo el mercado interno.

La interna del peronismo y el nuevo dogma fiscal

Consultado por el panorama de la oposición y las discusiones hacia adentro del movimiento nacional y popular, Feletti fue categórico al alertar que cuando la política se lee en clave de interna es porque no hay un proyecto de nación claro, lo que termina por pavimentarle el camino al oficialismo. Esta situación le recordó a los fines de los 90, cuando la dirigencia discutía alianzas y candidaturas partidarias mientras la convertibilidad se mantenía intocable como si fuera un dogma religioso, algo que según su visión hoy ocurre exactamente igual con la obsesión por el equilibrio fiscal.

En ese sentido, advirtió que el único proyecto de país definido en la actualidad lo tiene Milei o sus mandantes, orientado hacia un modelo primario, extractivo y de fuerte intermediación financiera. Aseguró que la falta de una propuesta alternativa contundente impide conectar con las demandas de la sociedad, la cual arrastra una fuerte afectación emocional desde la pandemia y hoy se encuentra sumergida en un endeudamiento generalizado para poder afrontar los gastos más básicos del día a día.

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Autocrítica, el FMI y propuestas de salida

Haciéndose cargo de la porción que le tocó durante el gobierno del Frente de Todos, Feletti admitió que la gestión anterior apenas amortiguó pero no supo quebrar la lógica que había dejado el macrismo respecto de la deuda, el Fondo Monetario Internacional y la pulverización de los salarios.

Con la mirada puesta en el futuro, aseguró que la única manera de recuperar soberanía económica es plantarse con mucha mayor dureza ante el FMI, argumentando que si no se cambia la estrategia de negociación, el organismo va a seguir "mojándole la oreja" al país, y concluyó que esa discusión definitiva se debe dar con el acompañamiento de la gente en la calle.

Hacia el cierre de la entrevista, el economista sintetizó tres medidas concretas que la oposición debería exigir de manera inmediata para sintonizar con los problemas reales de las familias argentinas. Propuso convocar de urgencia al Consejo del Salario Mínimo para ponerle un piso digno a los ingresos, exigir que los bancos públicos recompren carteras privadas para aliviar las deudas familiares, y avanzar decididamente en la administración del comercio exterior junto a una política industrial definida que genere un shock de empleo calificado.

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