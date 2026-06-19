"Tierras para extranjeros, todas las que quieran", la advertencia de Nahuel Levaggi en "QR!" sobre el proyecto impulsado por el oficialismo

Durante una entrevista en el programa “QR!”, conducido por Pablo Caruso en Canal E, el referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel Levaggi, cuestionó un proyecto impulsado por el oficialismo relacionado con la inviolabilidad de la propiedad privada y advirtió sobre sus posibles consecuencias en materia territorial, ambiental y productiva.

Según explicó Levaggi, la iniciativa forma parte de un conjunto de medidas que, a su entender, buscan generar condiciones favorables para los sectores económicos más concentrados. En ese marco, sostuvo que el proyecto impacta sobre distintos aspectos vinculados al acceso y control de la tierra.

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Uno de los puntos señalados por el dirigente es la propuesta de derogar la Ley de Tierras sancionada en 2011, que establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. “Tierras para extranjeros, todas las que quieran, incluso en zonas fronterizas”, afirmó durante la entrevista, al advertir sobre una eventual flexibilización de esas restricciones.

Además, mencionó que la iniciativa también apunta contra normativas vinculadas al manejo del fuego. Según explicó, la legislación vigente impide cambios en el uso de suelos afectados por incendios durante un determinado período para evitar que la quema de bosques derive en desarrollos inmobiliarios o expansión de la frontera agrícola.

Críticas a la concentración de la tierra

Levaggi sostuvo que las modificaciones planteadas podrían profundizar un proceso de concentración territorial y dificultar eventuales correcciones futuras.

“Una vez que eso se vende o se extranjeriza, es muy difícil volver atrás”, señaló al referirse a la transferencia de grandes extensiones de tierra a manos privadas o extranjeras.

El dirigente también vinculó el debate con la situación de comunidades campesinas y pueblos originarios que ocupan territorios históricamente, aunque en muchos casos sin títulos formales de propiedad.

La discusión sobre el acceso a la tierra

Durante la entrevista, Levaggi volvió a plantear la necesidad de avanzar en políticas que faciliten el acceso a la tierra para pequeños productores.

Recordó que desde la UTT impulsan desde hace años una ley de acceso a la tierra basada en créditos blandos para agricultores familiares, similar al esquema que en su momento permitió el acceso a la vivienda mediante programas estatales.

“No podés hablar de garantizar el alimento del pueblo si no garantizás el acceso a la tierra para quienes la trabajan”, expresó.

Según explicó, una gran parte de los productores hortícolas alquilan los terrenos donde desarrollan su actividad, afrontando costos elevados y contratos de corta duración que dificultan inversiones de largo plazo.

El modelo productivo en debate

Otro de los ejes abordados fue el modelo agropecuario argentino. Levaggi cuestionó la lógica centrada en la exportación de commodities y sostuvo que la producción de alimentos para el mercado interno no ocupa un lugar prioritario.

En ese sentido, señaló que muchos pequeños y medianos productores enfrentan dificultades para competir frente a los grandes actores del sector, tanto por los costos de producción como por la concentración en la comercialización.

También defendió la implementación de políticas diferenciadas para productores de distintas escalas, como retenciones segmentadas o programas específicos de financiamiento.

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Sobre el final de la entrevista, Levaggi rechazó la idea de que el mercado por sí solo pueda resolver los problemas del sector agropecuario.

“Las reglas de juego benefician a quien más tiene y a quien más puede”, afirmó, al cuestionar los planteos que promueven una menor intervención estatal en la economía.

El dirigente sostuvo que la concentración de la producción, la comercialización y la propiedad de la tierra termina perjudicando a los pequeños productores y favoreciendo a los grandes grupos económicos, una situación que, según aseguró, se profundizó en los últimos años.

LB