martes 23 de junio de 2026
INTERNACIONAL
Efecto domo

Fuerte ola de calor en Europa: 40 personas murieron ahogadas en Francia

Temperaturas por encima de los 40 grados marcan máximos históricos en Europa occidental. Se atribuyen a una "cúpula de calor", una zona de alta presión en la atmósfera estacionada sobre la región.

Ola de calor en Europa 23062026
Ola de calor en Francia | xinhua
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Apenas iniciado el verano boreal, una intensa ola de calor rompe récords de temperatura en Francia, España, Italia y Reino Unido, tanto de día como de noche. En busca de refugio, muchos ciudadanos se zambullen en aguas no habilitadas para nadar; en Francia ya se registraron cuarenta personas muertas por este proceder, en lo que el primer ministro, Sébastien Lecornu, llamó este sábado "una plaga de ahogamientos".

Según el Servicio Meteorológico Francés, se vivieron las temperaturas nocturnas más altas desde que comenzaron los registros, en 1947, y 54 departamentos del país están bajo alerta roja. Las autoridades recomendaron a la población trabajar de manera remota y evitar en lo posible la exposición al sol y los viajes en transporte público.

Ola de calor en Europa 23062026

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