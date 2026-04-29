Para Javier Milei, Europa "está al borde del exterminio" por el ingreso de extranjeros

El presidente Javier Milei afirmó que Europa “está al borde del exterminio” y vinculó ese escenario con la promoción del ingreso de extranjeros, durante una exposición en el Palacio Libertad en la que analizó la obra de John Maynard Keynes ante funcionarios del gabinete. El intercambio, centrado en el peso del economista británico en la macroeconomía, derivó en un tramo hacia los desafíos actuales del continente europeo.

El encuentro, bajo el título “Keynes y la Teoría General”, congregó a Milei y al economista Juan Carlos de Pablo para examinar la vigencia de los postulados keynesianos frente a los dilemas económicos actuales. La conversación, que se prolongó durante una hora y media, fue observada por funcionarios nacionales, quienes siguieron las objeciones del mandatario tanto a la obra “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”.

En el desarrollo del diálogo, De Pablo aportó un marco histórico y advirtió sobre la necesidad de evitar lecturas anacrónicas. Señaló que, antes de la década de 1930, las principales economías resolvían la escasez de mano de obra mediante incentivos a la inmigración. Sin embargo, tras la crisis de ese período, cada país debió gestionar internamente sus problemas de empleo, lo que —según indicó— tuvo derivaciones políticas de largo plazo.

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Poco después, Milei retomó esa línea argumental y la vinculó con la coyuntura actual europea, donde —según su interpretación— la crisis de los sistemas previsionales junto con políticas ambientales derivaron en estrategias migratorias que hoy generan tensiones estructurales.

En ese marco, el presidente sostuvo: “Fíjense que el quilombo que tiene Europa hoy es porque tenía quebrado el sistema previsional y lo que hicieron, mientras proponían la agenda verde asesinando a niños inocentes por nacer, al mismo tiempo promovían el ingreso de extranjeros. Entonces, frente a esa cagada que se mandaron entre mezcla de ecologistas y demás, que ahora se ven los problemas claros, lo quisieron arreglar importando gente. Así está Europa al borde del exterminio”.

La intervención de Milei fue seguida con atención por los asistentes, en un auditorio donde también se sucedieron referencias al contexto histórico y a las condiciones económicas que dieron origen a las teorías analizadas.

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A lo largo de la exposición, Milei abordó aspectos técnicos de la obra de Keynes y objetó sus fundamentos conceptuales. Afirmó haber leído en cinco oportunidades “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero” y haber publicado un libro propio titulado “Desenmascarando la mentira keynesiana”.

De acuerdo con el Presidente, el texto del economista británico es “compleja, de alguien que cambiaba de opinión de manera bastante frecuente”, y sugirió prudencia a quienes estudian su pensamiento. “Era un genio, pero un genio del mal”, expresó Milei, al tiempo que identificó al desempleo como el eje central que impulsó la obra keynesiana.

En relación con la teoría de la tasa de interés, el mandatario cuestionó los planteos de Keynes, a los que calificó como “aberrantes”. Explicó que, antes de la irrupción del enfoque keynesiano, el mercado articulaba ahorro e inversión a partir de los precios relativos entre bienes presentes y futuros. Según Milei, desatender el papel de la tasa de interés en la coordinación intertemporal constituye un error que ha influido en análisis económicos posteriores.

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El intercambio entre Milei y De Pablo giró en torno a la historicidad de la macroeconomía y la interpretación de crisis previas. Ambos coincidieron en la relevancia de considerar el contexto en el que surgieron las ideas keynesianas, aunque divergieron en la evaluación de sus efectos en la actualidad. Milei sostuvo que las soluciones propuestas por Keynes no solo no resolvieron el desempleo, sino que generaron distorsiones que persisten en las economías modernas.

De este modo, la participación del Presidente en el Palacio Libertad dejó expuesta una crítica contundente a la política migratoria europea y su impacto social, al tiempo que reabrió el debate sobre la vigencia de las teorías keynesianas en el escenario económico global.

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