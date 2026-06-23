Un tirador se atrincheró en un hotel de Montreal: mató a un policía y lo liquidaron a tiros

Se registraron al menos tres muertos, entre ellos un agente de la Policía, como consecuencia de un tiroteo en Montreal, la ciudad más poblada del distrito de Quebec, en Canadá, que ocurrió durante la tarde de este lunes. Según trascendió, desde las autoridades consideran que se trató de un ataque dirigido a la fuerza policial.

El incidente ocurrió en el barrio de Côte-des-Neiges, ubicada al oeste de la ciudad canadiense, que inició cuando las autoridades se percataron de la presencia de una persona armada considerada peligrosa, desencadenando una rápida movilización policial, el cierre de calles y un fuerte intercambio de disparos.

El tiroteo se desató en un intento por contener la situación y, como consecuencia, se registraron tres muertos, uno de ellos es un agente de la Policía que formaba parte del operativo, luego un civil y el sospechoso individuo sospechoso de comenzar el intercambio de disparos, quien fue abatido por la fuerza policial.

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"Con una inmensa tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de nuestros policías en el ejercicio de sus funciones", expresó el cuerpo de la Policía de Montreal a través de un comunicado en el que confirmaron la muerte de uno de sus integrantes y manifestaron su pesar por la situación.

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El agente caído durante el enfrentamiento fue identificado por el cuerpo policial como Mohamed Lamine Benredouane, de 34 años, quien formaba parte de la fuerza desde 2021. Por otra parte, las autoridades aún no identificaron a la segunda víctima del tiroteo.

Según detalló la CNN, el jefe de la Policía de Montreal, Fady Dagher, dio una conferencia de prensa luego del incidente en la que también confirmó que una segunda agente debió ser trasladada a un hospital en estado crítico por heridas leves, aunque ya se encuentra estable.

Sobre la forma en la que se desarrolló el incidente, se explicó que los agentes fueron alertados por un arma que sobresalía de una ventana en un edificio en el bulevar Décarie, donde fueron recibidos con disparos y comenzó el intercambio de balazos hasta que el sospechoso fue reducido.

Acto seguido, un grupo de uniformados se apostó en la entrada e ingresaron al lugar abriéndose paso tras patear una puerta de vidrio, varios de ellos armados con rifles y una unidad K9. En el lugar, según detalló Dagher, los agentes encontraron un arma larga que habría sido utilizada por el sospechoso, sobre el cual creen que actuó solo.

El jefe de la Policía de Montreal calificó lo ocurrido como "una pesadilla" y confirmó que el sospechoso murió durante el operativo. Sin embargo, las autoridades evitaron pronunciarse sobre las posibles motivaciones del ataque e informaron que la investigación de los hechos continúa abierta.

El episodio descolocó a los ciudadanos de la zona no solo porque el barrio es un área residencial moderna y tranquila, sino también porque se trata de la primera vez que un agente policial muere baleado en el lugar en más de dos décadas, siendo que la última vez que un policía murió en servicio en Montreal fue hace 24 años, en 2002, cuando Benoît L’Ecuyer fue abatido en una persecución policial.

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Luego del lamentable episodio, la primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, se pronunció al respecto y afirmó encontrarse "profundamente conmocionada", al mismo tiempo que pidió prudencia en la investigación. "Es esencial permitir que las autoridades hagan su trabajo y evitar especulaciones", aseveró.

"Quisiera agradecer a los agentes de policía, a los socorristas, al personal de emergencias y a todos los que trabajan sobre el terreno. Ante esta dura prueba, permaneceremos unidos, solidarios y decididos a acompañar a todos los afectados", manifestó y solicitó al presidente de la Asamblea Nacional colocar la bandera de Quebec a media asta.

El ministro de Seguridad Pública de Quebec, Ian Lafrenière, también se pronunció sobre el tiroteo y expresó que se trató de una jornada "muy triste". En paralelo, confirmó la activación de una célula especial de gestión de crisis para coordinar la respuesta institucional y avanzar con la investigación de los hechos.

En el marco de la investigación de los acontecimientos, la zona permaneció acordonada durante varias horas, para que los especialistas forenses pudieran examinar la escena mientras un helicóptero policial sobrevolaba el área y se insaba a la población a mantenerse alejada del lugar mientras se realizaban las tareas policiales.

AS./fl