Ciclogénesis en Buenos Aires: lluvias, ráfagas intensas y una nueva irrupción de aire polar marcarán el cierre de junio

La última semana de junio estará marcada por una combinación de fenómenos meteorológicos que mantendrán al país bajo condiciones invernales severas. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por frío extremo, nevadas y fuertes vientos en distintas provincias, los especialistas anticipan la formación de una ciclogénesis que impactará especialmente sobre la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Anticipan lluvias fuertes y un episodio de ciclogénesis para esta semana: las provincias más afectadas

El evento se producirá luego de varios días dominados por una intensa masa de aire polar que provocó temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y nevadas en sectores cordilleranos y patagónicos. Sin embargo, lejos de significar el final del frío, la llegada del nuevo sistema podría dar paso a otro ingreso de aire antártico durante los últimos días del mes.

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¿Qué es una ciclogénesis y por qué genera preocupación?

La ciclogénesis es un proceso atmosférico mediante el cual se forma o intensifica un centro de baja presión. Cuando esto ocurre, el sistema puede generar condiciones de tiempo adverso como lluvias persistentes, tormentas, ráfagas de viento intensas y cambios bruscos de temperatura.

En esta oportunidad, los modelos meteorológicos prevén que el fenómeno se desarrolle sobre el centro-este de Argentina y el Río de la Plata, favoreciendo un aumento de la inestabilidad durante el fin de semana.

Los expertos señalan que la formación de este sistema podría provocar precipitaciones de variada intensidad en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y sectores del Litoral, acompañadas por vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunas áreas.

La situación será seguida de cerca debido a que la combinación entre lluvias, viento y bajas temperaturas suele incrementar la sensación térmica y generar complicaciones en la circulación y las actividades al aire libre.

Tras varios días de tiempo estable y muy frío, las condiciones comenzarían a modificarse gradualmente hacia el fin de semana. La aproximación del sistema de baja presión favorecerá un aumento de la nubosidad y el desarrollo de lluvias sobre la región metropolitana.

Alerta máxima por ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegarán las tormentas

Los pronósticos anticipan que las precipitaciones podrían presentarse de manera generalizada en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con períodos de intensidad moderada y ráfagas de viento asociadas al avance del sistema.

Además de las lluvias, otro de los factores que preocupa es el fortalecimiento del viento. En sectores costeros bonaerenses y áreas cercanas al Río de la Plata podrían registrarse ráfagas significativas capaces de generar reducción de visibilidad, caída de ramas y complicaciones temporales en la navegación.

El fenómeno también podría extender su influencia a provincias vecinas del centro del país, donde se esperan cambios abruptos en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

Una nueva masa de aire polar volverá a bajar las temperaturas

Tras el paso de la ciclogénesis, los especialistas prevén el ingreso de una nueva masa de aire frío polar que volverá a reforzar las condiciones invernales en gran parte del territorio nacional.

Este nuevo pulso de aire antártico provocaría un descenso térmico significativo durante los últimos días de junio y el comienzo de julio, con la posibilidad de nuevas heladas en amplias regiones del centro y norte argentino.

Las bajas temperaturas llegarán después de un breve período de ascenso térmico asociado al cambio de circulación previo al desarrollo del sistema de baja presión. Por ello, los meteorólogos recomiendan no interpretar el eventual alivio térmico de los próximos días como el final de la ola de frío. En varias provincias podrían repetirse mínimas cercanas o inferiores a los cero grados, especialmente en zonas rurales y serranas.

Continúan las alertas por frío extremo en gran parte del país

Mientras tanto, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por frío extremo que alcanza a numerosas provincias, entre ellas Neuquén, Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Chaco.

En la Patagonia, particularmente en sectores de Santa Cruz, las advertencias también incluyen nevadas persistentes, con acumulaciones importantes tanto en áreas de meseta como en sectores cordilleranos.

¿Qué es una ciclogénesis y para qué regiones hay alerta?

Las autoridades recuerdan que las bajas temperaturas pueden representar riesgos para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones ante el frío, el viento y las lluvias

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y prestar atención a las actualizaciones de alertas meteorológicas.

También aconsejan evitar exposiciones prolongadas al frío, utilizar varias capas de ropa, calefaccionar los ambientes de manera segura y extremar las precauciones al conducir en condiciones de lluvia, viento o presencia de hielo sobre la calzada.

LV