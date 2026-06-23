Vuelve la lluvia al AMBA: a qué hora llega y cuándo mejora el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este martes 23 de junio regresarán las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que confirma que la inestabilidad climática se mantiene firme en el territorio. Estas se concentrarán por la noche y las temperaturas no excederán los 12°C.

Asimismo, el organismo emitió una alerta amarilla que afecta a distintas jurisdicciones del país. Esto implica que podría haber fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que es necesario mantenerse al tanto del desarrollo del pronóstico.

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Pronóstico de lluvias en el AMBA para esta semana

Esta noche, las lluvias llegarán al AMBA con una probabilidad de precipitación del 10% al 40% y humedad del 75%. La temperaturas alcanzan los 4°C de mínima y los 12°C de máxima, mientras que el viento sopla desde el suroeste con una velocidad promedio de 13 km/h.

Las lluvias llegarán al AMBA con una probabilidad de precipitación del 10% al 40% y humedad del 75%.

Sin embargo, según el SMN, no habrá precipitaciones mañana, aunque la jornada se desarrollará completamente nublada. La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 11°C. Durante el resto de la semana, hay un 0% de probabilidad de lluvia en el AMBA y, poco a poco, el cielo comenzará a despejarse.

Alerta amarilla: Cuáles son las provincias afectadas

La alerta amarilla fue lanzada por nevadas y rige en el área de la Cordillera de Lago Buenos Aires y la Cordillera de Río Chico. Esta perdurará desde hoy por la noche hasta mañana a la mañana, y las provincias afectadas serán Chubut y Santa Cruz, donde las temperaturas alcanzarán los 1°C y -1°C de mínima respectivamente.

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Asimismo, el SMN también emitió una alerta amarilla para las provincias de Salta y Jujuy. Esta se debe a que serán afectadas por el viento Zonda, que contará con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Esto puede provocar la reducción de la visibilidad, aumento de temperaturas repentino y condiciones de muy baja humedad relativa.

JSM/MSS