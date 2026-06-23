El aire polar ingresará con fuerza durante toda la jornada de hoy, lo que transformará el ritmo habitual de Rosario y el Gran Rosario. Los abrigos pesados serán los protagonistas indiscutidos en las calles, mientras que el viento del cuadrante sur enfriará con velocidad el ambiente, obligando a los rosarinos a tomar recaudos frente al marcado descenso térmico.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con temperaturas sumamente bajas en toda la región. La humedad, un factor clave en la zona, rondará el 80% en las primeras horas, pero la intensidad del viento evitará la formación de nieblas y mantendrá el cielo mayormente despejado. Cerca del Monumento a la Bandera y en la zona de islas, las ráfagas se sentirán con mayor intensidad.

Clima martes 23 de junio

Las localidades de Funes y Roldán registrarán marcas térmicas incluso inferiores a las del área central debido al efecto de la radiación nocturna. El Cordón Industrial también sentirá el impacto del viento sur, el cual soplará con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, manteniendo las probabilidades de lluvia prácticamente en cero por ciento durante todo el martes.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió reportes de vigilancia por bajas temperaturas para todo el sur santafesino. Ciudades como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución registrarán heladas de débiles a moderadas, un fenómeno que afectará directamente a la actividad agrícola de la región y demandará extremar los cuidados en la circulación por las rutas provinciales.

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La masa de aire frío de origen antártico dominará la escena de manera generalizada. No hay alertas vigentes por tormentas severas, pero el enfriamiento resultará extremo hacia la noche, momento en que el termómetro volverá a desplomarse rápidamente, dejando condiciones de tiempo muy seco y un ambiente hostil para quienes circulen al aire libre.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia invernal se profundizará de cara al resto de la semana en la región. El viento persistente desde el Río Paraná asegurará tardes muy frescas y mañanas heladas, estabilizando las condiciones generales sin previsión de lluvias a la vista, consolidando así un escenario de invierno riguroso y cielos limpios en toda la provincia.