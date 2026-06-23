El invierno se consolidará con fuerza en toda la región costera durante este martes. Los habitantes y trabajadores de Mar del Plata encontrarán un escenario frío, nublado y con una constante presencia de viento que elevará la sensación térmica invernal. Las condiciones generales obligarán a los vecinos a salir con abrigo grueso, ya que la inestabilidad marcará el ritmo de las actividades urbanas en las primeras horas.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro marcará registros sumamente bajos en todo el partido de General Pueyrredon, donde la temperatura actual se posicionará en torno a los 4°C a primera hora. En la zona del Puerto y la franja costera, los vientos soplarán de manera regular desde el sudoeste a una velocidad promedio de 23 km/h, lo que generará un oleaje de moderada intensidad sobre las playas locales.

Clima martes 23 de junio

Hacia el interior del distrito, en localidades como Batán y la zona de Sierra de los Padres, el cielo permanecerá con nubosidad variable. Las ráfagas del oeste rotarán levemente y disminuirán su velocidad hacia la noche, alcanzando los 19 km/h. Esto mantendrá un ambiente frío y seco, ideal para resguardarse en espacios calefaccionados una vez que caiga el sol sobre la costa.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes de Defensa Civil de General Pueyrredon, no hay alertas meteorológicas vigentes por tormentas severas o sudestadas para este martes en la región. Sin embargo, el organismo oficial mantendrá el monitoreo constante sobre la Costa Atlántica debido a la persistencia de las bajas temperaturas y la combinación con los vientos marinos.

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En las ciudades vecinas como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, el panorama climático resultará muy similar al marplatense, con cielos parcialmente cubiertos y nulas probabilidades de lluvias significativas. Las autoridades locales recomiendan precaución al circular por las rutas interurbanas debido a la posible formación de bancos de niebla aislados y la baja visibilidad en las zonas rurales adyacentes.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas meteorológicas para los próximos días anticipan la continuidad del aire polar sobre la provincia de Buenos Aires. Para el fin de semana, el termómetro experimentará un leve ascenso en las máximas, que rondarán los 15°C el domingo, con jornadas libres de precipitaciones que resultarán óptimas para los residentes y turistas que planifiquen paseos o actividades recreativas al aire libre en los centros comerciales de la ciudad.