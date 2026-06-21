Empezó el invierno: a qué hora fue el solsticio y ya pasamos la noche más larga del año

El invierno astronómico comenzó formalmente en la Argentina este domingo 21 de junio a las 05:24 de la madrugada (hora oficial), momento exacto en que se produjo el solsticio de invierno. Según datos del Servicio de Hidrografía Naval, este fenómeno astronómico marca el inicio de la temporada más fría del año en todo el territorio nacional debido a que el hemisferio sur alcanza su mayor inclinación alejándose del Sol, generando así la noche más larga y la jornada con menos horas de luz del año.

A partir de este evento, los días comenzarán a extenderse lentamente en el país, explicando además el progresivo descenso de las temperaturas en gran parte del territorio. Aunque el invierno ya es una realidad, las tendencias climáticas indican que el frío más intenso suele registrarse semanas después, afectando principalmente durante el mes de julio y los comienzos de agosto.

Pronóstico trimestral del SMN: qué pasará con el frío y las lluvias en Argentina durante el invierno 2026

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Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y el resto del país

Para este domingo de inicio estacional, el pronóstico anticipa condiciones mayormente nubladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas bajas y propias de la época: se espera una máxima cercana a los 14 °C y una mínima en torno a los 7 °C, con escasa probabilidad de precipitaciones y vientos leves.

En el resto del país, el ingreso a la nueva estación mantendría un escenario típico de transición. Se registrará un predominio de aire frío en la región central y sur, mientras que en el norte argentino podrían presentarse temperaturas algo más templadas.

Cuánto durará el invierno 2026 y qué recomiendan los especialistas

De acuerdo a la información oficial, el invierno 2026 se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre, fecha en la que el equinoccio dará paso a la primavera en el hemisferio sur.

Con la llegada de este cambio estacional, los especialistas recomiendan a la población tomar precauciones frente a las bajas temperaturas y, especialmente, reforzar los cuidados en los grupos de riesgo. Para los meses venideros, se espera una temporada con episodios de frío intenso alternados con períodos más moderados.

MEG