Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé un índice UV de nivel 1. Al ser un registro catalogado como bajo, las condiciones meteorológicas minimizan el riesgo de exposición al sol durante la jornada.

En el resto de las regiones de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que los valores oscilarán mayormente entre 0 y 1 debido al solsticio de invierno. No obstante, las provincias del norte podrían registrar marcas levemente superiores.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice solar ultravioleta mundial (IUV) es una medida uniforme adoptada internacionalmente para cuantificar la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre en un lugar y momento determinados. Su escala numérica comienza en cero y no tiene un límite superior, aunque valores superiores a 11 se consideran extremos. Esta herramienta fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial y otras entidades para estandarizar las advertencias sobre el riesgo solar.

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Índice UV bajo en Argentina: un respiro invernal ideal para la salud sin riesgos extremos

Conocer este indicador es fundamental para la salud pública porque funciona como un sistema de alerta temprana. Al advertir de manera clara los valores diarios de radiación, permite que la población adapte sus actividades al aire libre y adopte las medidas de protección adecuadas.

Mantenerse informado disminuye significativamente la exposición innecesaria a dosis perjudiciales de radiación, convirtiendo un dato meteorológico en un hábito preventivo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a la radiación ultravioleta genera severas consecuencias en el organismo a corto y largo plazo. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el daño acumulativo en las células epiteliales es el principal factor desencadenante de distintos tipos de cáncer de piel, incluyendo el melanoma. Asimismo, acelera notablemente el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo al destruir las fibras de colágeno.

Más allá de las afecciones dermatológicas, los rayos solares impactan de manera directa en la salud ocular, propiciando la aparición temprana de cataratas y lesiones en la retina. La radiación ultravioleta también ejerce un efecto inmunosupresor local en el cuerpo, lo que disminuye la capacidad natural de las defensas para combatir infecciones y debilita la resistencia cutánea ante agentes externos.

El índice de rayos UV se mantendrá bajo en gran parte del país y reduce el riesgo inmediato para la salud

Frente a estos riesgos, la OMS aconseja limitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, específicamente entre las 10 y las 16 horas, momento en que los rayos inciden de manera vertical. Cuando el índice alcance niveles moderados o superiores, es aconsejable buscar espacios de sombra densa y utilizar indumentaria técnica que cubra la mayor superficie corporal posible.

Finalmente, los expertos recomiendan la aplicación diaria de protectores solares de amplio espectro con un factor mínimo de 30, colocándolos media hora antes de salir y renovándolos cada dos horas. Este hábito debe complementarse de forma indispensable con el uso de sombreros de ala ancha y anteojos de sol homologados con filtro UV comprobado para asegurar una protección integral de los ojos.