Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé un índice UV máximo de 1, considerado muy bajo. El cielo mayormente nublado y la proximidad del invierno austral reducirán la radiación a niveles mínimos durante el sábado.

En el resto de las regiones de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica niveles bajos (entre 1 y 2) en la Patagonia y el Centro, mientras que el Noroeste y el Noreste podrían alcanzar valores moderados de 3 a 4 en horas del mediodía.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice solar ultravioleta (IUV) es una medida orientativa multinacional de la intensidad de la radiación UV con la que la superficie terrestre es alcanzada por el sol. Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), se expresa como un valor numérico superior a cero, donde a mayor número, mayor es la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares, y menor el tiempo requerido para que estas se produzcan.

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Conocer este indicador es fundamental para la salud pública porque permite a la población anticipar el nivel de riesgo diario. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que los niveles de radiación varían según la hora del día, la estación del año, la latitud y la nubosidad, por lo que su monitoreo constante ayuda a tomar decisiones informadas sobre la exposición al aire libre.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada o desprotegida a la radiación ultravioleta, tanto UVA como UVB, genera graves consecuencias a corto y largo plazo. La OMS advierte que el daño más inmediato es el eritema o quemadura solar, pero el impacto acumulativo es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, además de provocar el envejecimiento prematuro del tejido cutáneo debido a la destrucción del colágeno.

Asimismo, los ojos sufren de manera directa la acción de estos rayos. Los informes de la OPS destacan que la radiación solar incrementa notablemente la aparición de cataratas, pterigión (crecimiento de tejido conjuntivo en el ojo) y otras afecciones oculares que pueden derivar en una disminución de la capacidad visual si no se cuenta con la protección adecuada.

Para mitigar estos riesgos, los organismos internacionales recomiendan limitar el tiempo de permanencia bajo el sol directo en las horas centrales del día, específicamente entre las 10 y las 16 horas. Incluso en días con índices bajos o moderados, es aconsejable buscar la sombra y utilizar barreras físicas como sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV homologado.

Por último, la OMS enfatiza la importancia del uso diario de protectores solares de amplio espectro, con un factor de protección (FPS) mínimo de 30, aplicándolo de forma generosa sobre la piel expuesta y replicándolo cada dos horas. Estas medidas deben mantenerse durante todo el año, ya que la radiación UV atraviesa las nubes y sigue ejerciendo su efecto nocivo.