Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se pronostica un índice UV máximo de 2, considerado bajo. El cielo estará mayormente despejado, pero la radiación solar no representará un riesgo significativo en esta jornada invernal.

En el resto de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional prevé índices bajos (entre 1 y 2) en la Patagonia y la región central. Sin embargo, en el norte del país y zonas cordilleranas, los valores escalarán a niveles moderados de 4 a 5.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice solar ultravioleta mundial (IUV) es una medida estándar internacional que cuantifica la intensidad de la radiación UV en la superficie terrestre en un momento dado. Expresado en una escala que va desde 0 hasta más de 11, este indicador —desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)— funciona como un sistema de alerta para la población. A mayor número en la escala, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor el tiempo requerido para que ese perjuicio se concrete.

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Conocer el nivel diario del IUV es una herramienta fundamental de salud pública que permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre su exposición diaria al sol. Los niveles se agrupan en categorías de riesgo: bajo (menor de 2), moderado (3 a 5), alto (6 a 7), muy alto (8 a 10) y extremadamente alto (11 o más). Monitorear este reporte ayuda a prevenir el impacto acumulativo de la radiación, el cual muchas veces pasa desapercibido en días frescos o nublados.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a la radiación ultravioleta, tanto UV-A como UV-B, genera severas consecuencias a corto y largo plazo. Según advierten la OMS y la OPS, el daño más inmediato incluye las quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel, manifestado en arrugas y pérdida de elasticidad. No obstante, el peligro más alarmante es la alteración directa del ADN celular, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer de piel, incluido el melanoma, que es el más agresivo.

Más allá de los efectos cutáneos, la radiación solar afecta gravemente la salud ocular y el sistema inmunitario. La exposición crónica favorece la aparición de cataratas, una de las principales causas de ceguera evitable en el mundo, y produce afecciones como el pterigión (crecimiento de tejido conjuntivo en el ojo). Asimismo, los organismos sanitarios señalan que los rayos UV pueden reducir la eficacia de las respuestas inmunitarias del cuerpo, limitando la capacidad de la piel para defenderse de infecciones y afecciones dermatológicas.

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Para mitigar estos riesgos, las guías de la OMS y la OPS recomiendan adoptar hábitos diarios de fotoprotección, especialmente durante las horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), cuando los rayos solares caen de forma más directa. Es fundamental aplicar protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) mínimo de 30 en todas las áreas expuestas del cuerpo, repitiendo la aplicación cada dos horas o después de nadar y sudar intensamente, incluso en jornadas donde el índice se presente moderado.

Complementariamente, los expertos sugieren no confiar de manera exclusiva en los filtros solares y priorizar el uso de barreras físicas. Esto incluye buscar la sombra natural, vestir prendas de manga larga de tejidos tupidos, utilizar sombreros de ala ancha que resguarden el rostro, las orejas y la nuca, y usar anteojos de sol homologados con protección UV certificada. Estas medidas preventivas deben mantenerse a lo largo de todo el año, ya que la radiación solar sigue activa independientemente de la temperatura ambiental.