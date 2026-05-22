Pronóstico del tiempo para el fin de semana largo del 25 de mayo

El fin de semana largo por la conmemoración patria registrará una estabilización progresiva de las marcas térmicas y ausencia total de precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las condiciones generales estuvieron marcadas por el ingreso previo de una masa de aire de origen polar que redujo los registros mínimos a un solo dígito en más de 30 estaciones meteorológicas de la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que el período comprendido entre el viernes 22 y el lunes 25 de mayo mostrará un alivio térmico paulatino hacia la tarde. El alejamiento del frente frío principal abrirá una ventana de estabilidad atmosférica sobre todo el centro del país.

¿Cómo estará el estado del tiempo para el viernes de salida y el sábado?

El viernes 22 de mayo funcionará como la transición definitiva del ambiente puramente invernal hacia un escenario más templado. La jornada presentará una temperatura mínima de 7 grados durante las primeras horas de la mañana y un techo máximo que se ubicará en los 13 grados por la tarde.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La nubosidad flotante dominará la mayor parte de la masa atmosférica del primer día de descanso extendido, aunque se prevé la aparición de claros de sol hacia la franja vespertina. El viento rotará desde el sector norte a una velocidad promedio de entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que garantizará la estabilidad de la capa baja.

El estudio que revela 3.500 años de historia entre humanos y palomas

El sábado 23 de mayo el sol ganará mayor terreno en el territorio bonaerense debido a la menor influencia del aire polar en superficie. El termómetro iniciará la jornada con una marca mínima de 9 grados y escalará hasta alcanzar los 15 grados en horas del mediodía y la tarde.

El cielo se mantendrá algo nublado y las ráfagas del sector noreste aportarán un leve incremento de la humedad relativa. "Las heladas volverán a hacerse presentes especialmente en las sierras de Córdoba y en sectores de cordillera y precordillera del noroeste", detalló el organismo en su actualización general sobre el comportamiento de las altas presiones continentales.

¿Qué dice el pronóstico detallado para el domingo y cuáles son las alertas vigentes del SMN?

El domingo 24 de mayo consolidará el repunte de las marcas térmicas medias en toda la región metropolitana, convirtiéndose en una jornada propicia para el traslado de turistas y actividades recreativas. El registro mínimo se fijará en 11 grados en áreas urbanas, mientras que la máxima trepará hasta los 16 grados.

El cielo presentará condiciones de parcialmente nublado a despejado durante el bloque horario central. Los vientos leves del cuadrante este-noreste no superarán los 15 kilómetros por hora, anulando la posibilidad de variaciones térmicas bruscas.

La UBA, más cerca de una terapia innovadora para acortar el tratamiento contra la tuberculosis

Respecto a las alertas vigentes, el mapa oficial del organismo técnico descartó riesgos por tormentas o lluvias fuertes para el centro y este de la provincia de Buenos Aires. El sistema de alerta temprana mantiene bajo vigilancia exclusiva a las zonas de cordillera y precordillera del norte del país.

"El Servicio Meteorológico Nacional anticipó ráfagas intensas en zonas de Jujuy y Salta", señalaron los reportes de vigilancia especial respecto a los fenómenos de viento previstos para este tramo del fin de semana largo. La Costa Atlántica bonaerense, por su parte, registrará un mar de fondo remanente sin riesgo de temporal.

¿Cómo va a estar el clima el lunes 25 para los festejos al aire libre?

El lunes 25 de mayo se coronará como el período más templado de todo el fin de semana largo y asegurará condiciones óptimas para las celebraciones patrias en espacios públicos. El termómetro marcará una temperatura mínima de 12 grados durante la madrugada y el amanecer.

NASA: "Sentaremos las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte"

La máxima térmica alcanzará los 19 grados a mitad de la tarde, lo que representa un incremento de seis grados en comparación con el inicio del frente frío. El ambiente otoñal carecerá de inestabilidad y la probabilidad de lluvia se mantendrá en 0% para todo el AMBA.

El cielo permanecerá parcialmente nublado por capas altas que no bloquearán la radiación solar directa. La dirección predominante del viento será del sector este, aportando una masa de aire estable que evitará el reingreso prematuro de frentes de baja presión.

Las familias que asistan a plazas, desfiles o ferias gastronómicas requerirán abrigo únicamente durante las primeras horas del día. El confort térmico vespertino permitirá el desarrollo total de las actividades programadas sin contingencias meteorológicas.