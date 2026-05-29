El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó en su Informe Climático Trimestral, donde reveló cómo se desarrollará el clima durante los meses de mayo, junio y julio, que las temperaturas en todo el país en el próximo mes superarán a las normales de la época.

Esta tendencia se debe a forzantes oceánicos que afectan directamente a la circulación regional de la atmósfera, como el fenómeno de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS), que refiere al calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Por otro lado, el SMN también reveló que habrá un menor registro de precipitaciones en zonas puntuales durante el próximo mes.

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Así será el clima en junio, según el SMN

El SMN afirmó que las temperaturas en todo el país superarán a las normales de la época.

Según el informe presentado por el SMN, las provincias del Noroeste Argentino, como Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán; y las de la región de Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis, presentarán temperaturas superiores a lo normal. Por otro lado, en las jurisdicciones del centro y el sur del país se anticipan temperaturas normales o superiores a los habituales.

No obstante, a pesar de las advertencias en el informe, el instituto no niega la posibilidad de que hayan bajas fuertes de temperatura durante el mes, teniendo en cuenta la estación. Esto implica la posibilidad de heladas de corto plazo, por lo que éste reafirma la importancia de mantenerse al corriente con las temperaturas diarias.

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Precipitación en junio: las provincias más afectadas

El SMN reveló que habrá un menor registro de precipitaciones en zonas puntuales durante el próximo mes.

Por otra parte, las lluvias en el país estarán repartidas de forma desigual. Mientras que en provincias como Buenos Aires, La Pampa, el sur de Cuyo y la Patagonia habrá cantidades de precipitación normales o superiores a la media, el NOA y el norte de Cuyo se verán afectados por una estación seca.

Asimismo, en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, el porcentaje de precipitaciones será normal o menor a la media. Esto afecta directamente a la productividad en las zonas, ya que la falta de agua podría impactar al inicio de la campaña de granos finos, explica el SMN.

JSM / ds