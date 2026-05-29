El viernes se presentará con un panorama típicamente otoñal, donde la densa nubosidad y la inestabilidad condicionarán las primeras horas de la mañana. Los conductores que circulen por las autopistas hacia Córdoba y Buenos Aires deberán extremar los cuidados por presencia de bancos de niebla. El panorama cambiará lentamente hacia la tarde, aunque el sol tendrá una dura batalla frente a las nubes.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana registrará valores de humedad superiores al 90%, un factor clave que potenciará el aire fresco e influirá de forma directa en las actividades en torno al Monumento a la Bandera. La mínima se ubicará en los 10°C en la zona urbana, mientras que las localidades periféricas como Funes y Roldán tendrán registros un poco más bajos en las áreas rurales expuestas.

Clima viernes 29 de mayo

Por la tarde, el termómetro trepará hasta alcanzar los 18°C de máxima con vientos leves provenientes del sector este. La probabilidad de lluvias aisladas se mantendrá baja, entre un 10% y un 40%, afectando principalmente a la zona de islas y a la costa del Río Paraná, donde las ráfagas costeras generarán un ambiente más húmedo y fresco.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá bajo vigilancia técnica el sector sur provincial por fenómenos de visibilidad reducida. Ciudades vecinas como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución registrarán condiciones idénticas de cielo cubierto y lloviznas intermitentes, por lo que las calzadas de las rutas principales se mantendrán húmedas y resbaladizas durante la primera mitad del día.

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El Cordón Industrial reportará vientos del este a velocidades de entre 7 y 15 kilómetros por hora, situación que impedirá la dispersión rápida de la humedad flotante. No habrá alertas vigentes por tormentas severas, pero el organismo oficial sugerirá precaución absoluta al transitar por los accesos portuarios debido a la densidad de la bruma matinal.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el fin de semana anticipará un leve ascenso térmico generalizado gracias a la persistencia del viento del noreste. El sábado y el domingo mostrarán máximas que rozarán los 21°C con cielos parcialmente nublados, alejando la posibilidad de precipitaciones importantes y abriendo una ventana ideal para disfrutar de la costanera rosarina antes del ingreso de un nuevo frente frío.