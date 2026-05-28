Furor por la apertura de Miniso en el Dot Baires Shopping: cuadras de cola, estrellas juveniles y un irónico mensaje de Javier Milei

La fiebre por los productos de diseño asiático sumó un nuevo capítulo en Buenos Aires y, luego de las históricas siete cuadras de fila registradas durante la inauguración de su local en la calle Florida, la cadena Miniso replicó el fenómeno este jueves con la apertura de una nueva sucursal en el shopping DOT Baires, en Saavedra.

A todo esto, el propio presidente Javier Milei se hizo eco de la masiva convocatoria en sus redes sociales. Compartió, con tono irónico y dardos hacia las gestiones anteriores, el video del corte de cinta publicado por el usuario @PregoneroL, quien había comparado la escena con la histórica apertura de McDonald's en Moscú en 1990: "Se cae la cortina de hierro peronista", señalaba el posteo. Milei validó además el mensaje de @LoboArgy, que calificó el evento como "la caída del Muro de Berlín argentino. Éramos la URSS".

Más allá de la lectura política, las instalaciones del shopping se vieron desbordadas por un público adolescente e infantil que esperaba con ansias ser de los primeros en ingresar al gigante de los accesorios.

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La apertura contó con una fuerte impronta de la cultura pop actual: el corte de cinta musical estuvo a cargo de K4OS, la banda de K-Pop argentina considerada la revelación de la música local en el último año. A la cuenta de tres, la inauguración se oficializó entre una lluvia de papelitos rojos, el color insignia de la marca.

Además de ello, la masiva convocatoria se potenció por la presencia de las actrices Mora Bianchi y Lola Abraldes, protagonistas de la serie juvenil Margarita, quienes compartieron el evento junto a un nutrido grupo de influencers y modelos que registraron cada minuto para sus redes sociales. Los pasillos del centro comercial se transformaron en un mar de brazos en alto y teléfonos celulares intentando capturar la euforia del momento.

Fundada en 2013 en la ciudad china de Guangzhou, Miniso logró consolidarse como una de las marcas favoritas de la "Generación Z" y los "Alpha" gracias a la viralización de sus artículos en plataformas como TikTok e Instagram.

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La especializada en productos de librería, cosmética y decoración para el hogar que combinan estética y precios accesibles atraviesa una fuerte expansión global. Actualmente opera en 112 países con más de 7.700 tiendas.

Al momento, el holding cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2020 y en la de Hong Kong desde 2022. De acuerdo con datos de la empresa, cerraron el año 2025 con ventas globales por 2.450 millones de dólares, consolidando una comunidad que supera los 100 millones de miembros registrados en su club de socios a nivel mundial.

MV