El palazo de Ramiro Marra a Karina Milei por su pasado como pastelera: "Ahora se dedica a otra cosa"

Alejado de las grandes ligas del poder libertario tras su explosiva salida del partido, Ramiro Marra encontró en las redes la excusa perfecta para cobrarse la revancha. Este jueves, el ex legislador porteño disfrazó un ataque contra Karina Milei bajo la inocente fachada de un pedido de recomendaciones para comprarle una torta de cumpleaños a su sobrina.

El dardo llegó en la segunda línea de su publicación en la red social X. "La persona que me las hacía antes, lamentablemente se dedica a otra cosa", disparó Marra con pura ironía. De inmediato, remató el posteo preguntando a sus seguidores si alguien tenía un buen contacto pastelero para pasarle.

El posteo de Marra en X

Aunque algunos desprevenidos, como el reconocido cocinero Paco Almeida, se tomaron el pedido en serio y le pasaron números, la mayoría de los usuarios cazó la indirecta al vuelo. El mensaje apuntaba sin escalas al pasado laboral de la actual secretaria general de la Presidencia, un tema que sus detractores usan seguido para chicanearla.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las burlas por el oficio de pastelera calaron tan hondo en la interna que el propio Javier Milei salió a defender a su hermana a mediados de 2025. En medio de la euforia por lograr el armado nacional de La Libertad Avanza, el Presidente soltó una frase sin filtro: "Le dicen pastelera y les llenó de crema...".

La jugada virtual de Marra terminó de explotar cuando sus propios seguidores abrieron el cajón de los recuerdos. Un usuario rápido de reflejos desenterró un viejo posteo de Instagram de noviembre de 2021, donde el propio dirigente financiero le agradecía a "Kari" por un increíble regalo dulce para su cumpleaños.

El largo adiós de Ramiro Marra: cómo pasó de formar parte de la fundación de La Libertad Avanza a ser expulsado sin piedad

Un archivo letal y la caída política

En aquella foto de archivo, Marra presumía una torta temática decorada con monedas de bitcoin, el mítico Toro de Wall Street y una placa falsa de diputado porteño. Todo un símbolo de la época dorada en que el libertario formaba parte de la mesa chica y Karina todavía no le había bajado el pulgar.

La relación de confianza se rompió por completo con el correr de la gestión y derivó en la expulsión definitiva de Marra del espacio en enero de 2025. Totalmente marginado por el entorno más íntimo de la Casa Rosada, el mediático dirigente intentó armar "rancho aparte" y continuó activo en redes, aunque relegado.

En un intento desesperado por no perder su banca, compitió en las elecciones de la Ciudad bajo el sello de la UceDe con afiches que desafiaban directamente: "Marra o Karina". Sin el aparato oficial, la aventura terminó en un duro revés electoral: apenas rascó un 2,7% de los votos y quedó afuera de la Legislatura.

TC/DCQ