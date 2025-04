Después de proponer multar a los que duermen en la calle, Marra apuntó a los “trapitos”

Bajo el lema “basta de trapitos”, Ramiro Marra, el exaliado de Javier Milei y actual candidato a legislador porteño por el espacio "Libertad y Orden", lanzó un nuevo spot en el que propone “terminar" con los cuidacoches en la Ciudad de Buenos Aires y endurecer las penas para ”cualquiera que pretenda cobrarnos por estacionar nuestros autos en la vía pública”. El mensaje: arresto, multa y control digital para quien lo haga.

Después de proponer cobrarle una multa a la gente en situación de calle por dormir en la vía pública, en las últimas horas, Marra publicó un posteo en el que impulsa la figura de "extorsión implícita" en el Código Contravencional porteño, con penas que incluyen arrestos de hasta 48 horas y multas “muy duras”.

“Estamos cansados de esos que se creen vivos y pretenden cobrarnos por estacionar nuestros autos en la vía pública. Por eso vamos a incorporar en el código contravencional la figura de extorsión implícita, que implica 48hs de arresto para cualquiera que intente cobrarnos por usar el espacio público”, dice Marra en el video, con una estética que combina imágenes nocturnas y sirenas policiales.

Marra, entre la estrategia ‘antifisuras’ y no criticar a LLA

“Basta de acoso en la vía pública, acción inmediata por nuestra policía”, agregó, y aclaró: “A los trapitos también se les aplicará multas muy duras y no podrán estar en el lugar donde fueron detenidos por seis meses”.

“Serán controlados digitalmente”, indica. “Con esta medida, los trapitos tendrán que buscarse un laburo de verdad o irse de la Ciudad. Basta de ser el paraíso de los que se creen vivos”, expresa el legislador porteño en el video que compartió en su cuenta de X.

“Multas o detención”: Marra apuntó contra la gente en situación de calle

Expulsado de La Libertad Avanza por diferencias con el oficialismo nacional, Marra lanzó su candidatura junto a figuras como Nabila Michitte y Eduardo Del Piano, bajo el ala de la UCeDé y con el lema “Libertad y Orden”. En su primer spot había hablado de “basura en las veredas, ratas en las escuelas, villas que esconden narcos, fisuras durmiendo en la calle”.

Con la Ucedé, Marra armó una lista con jóvenes leales

En un programa de streaming, el exhombre de confianza del presidente explicó por qué propuso sacar a la gente en situación de calle "cobrando multas" y en el caso de que no pueda abonarlas, con "detención".

“Las normas de convivencia, las contravenciones, ayudan a ordenar a las personas que no se están dando cuenta que están cometiendo un error", comenzó diciendo en Neura.

Para luego lanzar: "Vos le decís 'acá no te podés quedar, la alternativa de quedarte acá no existe, porque sino vas a tener una multa o una detención'", apuntó el candidato, lo que fue inmediatamente interrumpido por Mariana Brey. "Pero... ¿cómo? ¿Una multa a alguien que no te va a poder pagar un peso? No tienen para comer, mirá si te van a poder pagar una multa...", apuntó Brey, generando un silencio tan largo como incómodo, donde Marra no supo qué decir.

"Bueno, está bien, yo no te estoy diciendo que esto es de la noche a la mañana...", siguió Marra, para volver a ser frenado por Brey: "Pero es una medida que ni siquiera los atraviesa", sostuvo.

LT