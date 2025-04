El candidato a legislador porteño por su espacio Libertad y Orden, y exmiembro de La Libertad Avanza, aseguró que su competidor es el kirchnerismo, a pesar de que las primeras encuestas lo ubican más de 3 puntos por encima de la lista oficialista de Manuel Adorni. "No me quiero poner en competencia con La Libertad Avanza", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Primera encuesta tras el cierre de listas en CABA: cómo miden Leandro Santoro, Ramiro Marra y Caruso Lombardi

Ramiro Marra es legislador de la Ciudad de Buenos Aires y fue, hasta enero de 2021, quien presidió el bloque de La Libertad Avanza, partido que contribuyó a fundar. Entró en la política como militante de Franja Morada, el ala estudiantil de la Unión Cívica Radical. En 2019 fue candidato a senador nacional por el partido Consenso Federal, que llevaba a Roberto Lavagna como candidato a presidente. Desde 2018, maneja un canal de YouTube donde da consejos sobre finanzas e inversión. También difunde sus ideas en podcast y en un espectáculo de stand-up, “El show de la guita", y dirige la empresa familiar de tecnología Bull Market. Hoy vuelve a presentarse como candidato a legislador porteño, esta vez bajo el nuevo sello "Orden y Libertad".

¿Te sorprendió ayer la primera encuesta que te coloca a vos casi un 50% arriba de Adorni?

Primero, una aclaración. Nunca fui parte de Franja Morada ni estuve cerca. No sé de dónde sacaron esa información. Sobre las encuestas, la verdad es que trato de no estar mirando ese tipo de números porque no sé quién los paga, quién los construye, de dónde salen. Por más que me den bien o mal, me parece que hay que dejarlos de lado porque, si no, te terminas volviendo loco. Yo demostré, en este poco tiempo que tengo en la política, que acá lo que importa son los ideales. A partir de ahí es que uno tiene que construir, y después está si la sociedad decide acompañar o no.

De cualquier forma, supongo que te debe haber resultado una buena noticia ver que, de arranque, estás por arriba en las primeras de los candidatos de La Libertad Avanza.

Yo no me quiero poner en competencia con La Libertad Avanza. Yo me quiero poner en competencia con el kirchnerismo si tengo que elegir un competidor. Creo que con La Libertad Avanza nos complementamos. Si sumando mis votos a los de Manuel Adorni le ganamos a Leandro Santoro voy a estar contento.

