Turbulencias hasta, por lo menos, fines de abril. Ese es el escenario económico que el equipo de Luis "Toto" Caputo prevé para las próximas semanas. Lo que dicen en off no lo repiten en on. Pero las declaraciones que el ministro soltó en una entrevista televisiva el domingo por la noche no hicieron otra cosa que alertar más a los mercados.

La volatilidad local se alimenta de la externa. Ni Caputo ni el presidente Javier Milei controlan todas las variables. Ni siquiera las internas. Los sectores agroexportadores demoran la entrega de cosecha a la espera de una devaluación. Los importadores, aceleran las operaciones a sabiendas de que habrá un nuevo esquema cambiario. Lo único que espera saber el mercado es que tipo de sistema cambiario adoptará la Argentina con el nuevo endeudamiento. El resto es llenar horas de aire televisivo sin dar precisiones.

Un economista que suele tener una mirada similar a la del Gobierno, dialogó con PERFIL el domingo por la noche, ni bien terminó de hablar Caputo. Ante la pregunta de qué buscaba el ministro con apariciones mediáticas, su respuesta fue más que interesante: "Está buscando anclar expectativas desde enero con esto, porque Argentina terminó 2024 muy sobregirada en el triunfo de Trump y la propia intervención del BCRA en paralelos".

La inestabilidad financiera provocó preocupación en el círculo rojo, que huele devaluación

"Digamos supuestos muy optimistas. Con el deterioro de esos supuestos y la esperable corrección del valor de los activos locales, ellos salieron muy temprano a intentar anclar con el acuerdo con el FMI. Pero se les volvió en contra porque terminaron contradiciendose y generando dudas. Y ahora están enredados buscando acomodar lo que desacomodado con las declaraciones previas. Y siguen con las contradicciones. Va ser así hasta que esté el acuerdo me parece, encima lo externo se va a complicar todavía más. Tenemos un arranque de semana complicado", vaticinó el economista. En efecto, el panorama de los mercados el lunes fue más que complicado.

Javier Milei y Luis Caputo con las autoridades del FMI.

¿Dónde termina la volatilidad de los mercados? Consultoras que respondieron los requerimientos de este medio estuvieron de acuerdo en señalar que Milei vive su primera crisis financiera. Para Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía, el problema es que hay 125 mil millones de dólares que están "en pesos". Pero ese escenario puede cambiar en cuestión de horas. Según su cálculo, con unos 20 mil millones, podría comenzar una corrida cambiaria. Mientras tanto, el presidente insiste que Caputo "es el mejor ministro de la historia". Distinto a lo que decía el Javier Milei panelista en 2018.

Karina y la motosierra en la disputa por la Ciudad de Buenos Aires

En los terrenos electorales, la disputa por la Ciudad de Buenos Aires se nacionalizó y el PRO se juega su elección más difícil. Tras 9 triunfos consecutivos (entre ejecutivas y legislativas) desde 2007, tendrá una parada más que importante. La fragmentación del voto antiperonista no hizo más que complicar las aspiraciones amarillas para sostener su lugar de origen.

"Si perdemos Capital es como que el PJ pierda La Matanza. O lo que le pasó a Massa con Tigre". Así, mientras intentan instalar que solo se trata de una votación local, Karina Milei fue con Manuel Adorni a la puerta de la sede del Ejecutivo porteño a sacarse una foto con una motosierra. La cosa sana.

El "jefe" sonrió ante la imagen. "La siguen subestimando", aventuró el presidente.

Karina Milei, Manuel Adorni, Pilar Ramírez y otros referentes libertarios con la motosierra frente a la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios.

Sin margen para mirar de afuera, fue el expresidente Mauricio Macri quien tuvo que salir a marcar la cancha. Lo hizo el viernes en Córdoba y luego el lunes bien temprano en el aire de Radio Mitre. Sus críticas siempre fueron hacia Karina Milei. Macri no soporta que el Gobierno lo destrate de esa manera cuando cree que salvó a Milei de que cayera en cada decisión que fue al Congreso.

Por las dudas, el líder del PRO también le pegó a Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que perdió la interna con Patricia Bullrich. La respuesta no tardó en llegar: "El perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia argentina", replicó Larreta.

Ramiro Marra: "Si sumando mis votos a los de Adorni le ganamos a Leandro Santoro voy a estar contento"

Las elecciones porteñas dan para todo. Entre otras cosas para que Yamil Santoro ponga a su hermano, Leandro, a competir en el primer puesto de la lista. El show duró 72 horas. Tras haber llamado la atención, lo bajó. El menor de la familia vive en Alemania hace 8 años.

El domingo 18 de mayo también será el debut electoral de Ricardo Caruso Lombardi. ¿Cómo llegó a esto? Cuando Oscar Zago no recibió el lugar en la lista que exigía dentro del PRO, pegó el portazo y llamó al técnico de fútbol. "Ya me tenía en la gatera. Fue cuestión de llamarme para liderar", dijo el panelista que fue viral por una pelea callejera al grito de "¡No me midas!".

La desintegración peronista sin fin

En la provincia de Buenos Aires, la pelea no está entre el peronismo y los opositores, sino que se da entre el Gobernador y La Cámpora junto a Sergio Massa. El lunes el secretario Carlos Bianco apuntó contra la decisión "inconsulta" del proyecto K para suspender las PASO pero hacer una elección concurrente. Tuvo el acompañamiento del bloque del Frente Renovador.

La respuesta vino por parte de Teresa García, senadora clave del espacio cristinista. Ya no hay retorno. Para suma de confusión, desde el Instituto Patria no descartan que Cristina Kirchner sea candidata, pero provincial. De expresidenta a una lista en la Tercera Sección electoral. La política es el arte de lo impredecible.

