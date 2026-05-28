Confirmaron la presencia del fenómeno del Niño: “Ahora el tema es saber cuál va a ser su intensidad”

El meteorólogo, consultor e investigador en gestión de riesgos climáticos, Mauricio Saldívar, evaluó en Canal E que el fenómeno climático de El Niño “ya está confirmado” y advirtió que Argentina podría enfrentar un escenario de lluvias intensas, inundaciones y eventos meteorológicos extremos durante la próxima primavera y verano.

“Ya está confirmada la presencia del Niño. Ahora el tema es saber cuál va a ser su intensidad”, afirmó Mauricio Saldívar al analizar la evolución del fenómeno climático que comenzaría a consolidarse durante la primavera en el hemisferio sur.

Incertidumbre por la intensidad del fenómeno del Niño

Asimismo, explicó que todavía existen dudas sobre la magnitud final del evento. “La ciencia hasta el momento puede determinar que su presencia está confirmada a partir de la primavera del hemisferio sur en todo el planeta, pero todavía tenemos algunas dudas respecto si va a ser un evento en niño fuerte o más que eso”, sostuvo.

Además, Saldívar remarcó que recién en los próximos meses habrá mayor precisión sobre su potencia real: “Recién a partir de junio, julio, vamos a poder saber con mayor certeza si ese Niño, que ya estamos seguros de que va a hacerse presente, va a tener una intensidad más que fuerte”.

En qué consiste la onda Kelvin

También se refirió a la denominada “onda Kelvin” detectada en el Pacífico y explicó su importancia en el desarrollo del fenómeno. “Una onda Kelvin es el desplazamiento de una gran masa de agua cálida hacia la región donde se manifiesta o donde primero se ha manifestado”, indicó.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó: “Es como una piscina de agua caliente que está moviéndose sobre el Atlántico en dirección hacia el este, hacia la costa del norte de Sudamérica, frente a las costas de Perú y Ecuador”.

Según detalló, este proceso altera la interacción entre océanos y atmósfera a escala global. “Ahí es donde se da este fenómeno que cambia la interacción de los océanos y la atmósfera en todo el mundo a través de lo que denominamos teleconexiones”, explicó.