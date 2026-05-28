Repercusiones de la baja de retenciones en el trigo: “No es algo que nos va a cambiar la aguja”

El analista y consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E el impacto de la nueva baja de retenciones anunciada por el Gobierno y aseguró que, aunque la medida “siempre se va un bienvenido”, el efecto concreto sobre el productor es limitado frente al fuerte aumento de costos y el actual contexto productivo.

“Estamos en pleno proceso de siembra de trigo, en pleno proceso de siembra de lo que es cebada y finalizando la cosecha de maíz y soja”, explicó Germán Iturriza, al describir el momento que atraviesa el sector agropecuario.

Cuál es el clima entre los productores

Sobre el clima que percibe entre los productores, planteó: “No fue como un tema de conversación”. Incluso reveló que durante una reunión con productores en la Bolsa de Comercio de Rosario “nadie dijo, cuando hablamos de la venta del trigo del 26/27, ‘no, yo vendí cuando bajaron los derechos’”.

En relación con el trigo, Iturriza señaló que la reducción de derechos de exportación representa apenas “5 dólares por tonelada” y advirtió que muchos productores trabajan “al límite”. “Es como que, bueno, es una caricia”, resumió.

No se estiman grandes cambios ante la baja de las retenciones

Además, remarcó que la mejora no alcanza para modificar decisiones productivas: “No es algo que nos va a cambiar la aguja y decir, uh, listo, voy a hacer una, acelero, incremento área, me busco, invierto. No, está complicado”.

El entrevistado también puso el foco en el aumento de costos en dólares y en la falta de capacidad del productor para trasladarlos al precio final. “Vos no vas a decidir a qué precio vas a vender tu trigo porque tengas una inflación en dólares muy alta”, afirmó.

Respecto de la soja, calificó como muy reducido el impacto del esquema gradual anunciado por el Gobierno. “Lo de soja es, no quiero decir la palabra insignificante, porque 0.25 estás hablando de un dólar”, expresó. Y agregó: “El impacto directo es bajo, más que todo por la progresión para adelante”.