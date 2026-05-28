“Vivimos el autoajuste”: en “QR!” advirtieron sobre el crecimiento del endeudamiento familiar en la Argentina

En el programa “QR!” de Canal E, la socióloga Luci Cavallero analizó el crecimiento del endeudamiento familiar en la Argentina y sostuvo que el fenómeno ya dejó de ser un problema individual para convertirse en una crisis social vinculada a la caída de los ingresos, el ajuste económico y la desregulación de precios.

Durante la entrevista con Pablo Caruso y el equipo del ciclo, Cavallero explicó que el problema del endeudamiento “genera mucho malestar” y requiere un abordaje interdisciplinario que contemple no solo la cuestión económica, sino también el impacto en la salud mental y en los vínculos sociales.

Crece la morosidad de las familias y preocupa el endeudamiento

“Vivimos el autoajuste”, afirmó la investigadora, al describir cómo muchas familias reducen gastos esenciales, se saltean comidas o recurren a créditos para sostener gastos básicos.

El endeudamiento como problema estructural

Según Cavallero, la expansión de las deudas no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad individual o la educación financiera. “La idea de que el endeudamiento es un fracaso personal termina ocultando que hay un problema estructural de ingresos”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó el modelo económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que el actual esquema profundiza el recurso al crédito para cubrir necesidades básicas.

También vinculó el fenómeno con las políticas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el aumento de tarifas, alquileres y servicios tras la desregulación de distintos sectores.

Créditos, mora y deterioro social

Durante la entrevista, Cavallero alertó sobre el crecimiento de la mora tanto en el sistema financiero como fuera de él, especialmente en barrios populares. La socióloga advirtió que muchas personas recurren a prestamistas informales o usureros ante la imposibilidad de acceder a créditos bancarios.

“Hoy el endeudamiento organiza lo social”, señaló, y explicó que las deudas generan conflictos familiares, amenazas y situaciones de violencia en distintos barrios del país.

Incluso relató casos de trabajadores endeudados que reciben ofertas de préstamos en sus propios lugares de trabajo y familias que terminan entregando sus viviendas por amenazas vinculadas al impago.

Proyectos de desendeudamiento

Cavallero también participó de la presentación de distintas iniciativas legislativas orientadas al desendeudamiento de las familias. Entre las propuestas que se discuten aparecen quitas de deuda, períodos de gracia, revisión de intereses y mecanismos de condonación parcial para sectores vulnerables.

La investigadora sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un proyecto unificado que contemple la situación de quienes se endeudan para cubrir necesidades básicas. “El endeudamiento para vivir no puede considerarse legítimo”, remarcó.

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Durante el programa, también se cuestionó la postura del oficialismo frente a los proyectos impulsados en el Congreso. Cavallero criticó que mientras se condonan deudas de grandes empresas o sectores económicos, las familias endeudadas no reciben respuestas similares.

Además, alertó sobre el impacto del ajuste en personas con discapacidad, trabajadores precarizados y hogares que ya no logran cubrir gastos esenciales.

La actividad mencionada en el programa se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y reunirá a legisladores, organizaciones sociales y especialistas para debatir propuestas frente al avance del endeudamiento familiar.

LB