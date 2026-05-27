Paraguay podría postergar su meta de déficit fiscal por el pago de deudas millonarias a proveedores

El gobierno de Paraguay podría verse obligado a postergar el cumplimiento de su objetivo de déficit fiscal, ya que está empezando a saldar gradualmente al menos US$1.000 millones de deudas recurrentes con proveedores del sector farmacéutico y de la construcción, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, en entrevista.

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Tras alcanzar un máximo de 6,1% del producto interno bruto en 2020, en plena pandemia, el déficit fiscal se redujo a 2% el año pasado. El gobierno solicitaría otra exención a los legisladores si no logra alcanzar el límite de déficit legalmente establecido de 1,5% del PIB para diciembre, afirmó.

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Lovera dijo que se conocerá el efecto final sobre el déficit una vez que se cierren las opciones de pago de la deuda con los sectores afectados.

El presidente Santiago Peña heredó cientos de millones de dólares en facturas impagas a proveedores y contratistas de la administración anterior, que aumentó el gasto en salud y obras públicas durante la pandemia. En 2023, su gobierno pagó una parte significativa de esa deuda, lo que elevó el déficit fiscal a 4,1% del PIB, aunque los atrasos siguieron acumulándose.

Lovera anunció pagos por un total de US$330 millones entre abril y mayo a fabricantes de medicamentos y empresas constructoras a las que se les adeudaban al menos US$1.000 millones cuando asumió el cargo. Las facturas impagas habían puesto en riesgo el suministro de medicamentos para el sistema de salud pública de Paraguay y comprometían la finalización de proyectos de infraestructura.

Las opciones de pago que se están debatiendo con los proveedores incluyen un sistema de factoring, pagos programados vinculados a meses de fuerte recaudación fiscal o una posible venta de deuda, entre otras alternativas, dijo Lovera.

El plan de pago comenzaría en el tercer trimestre de este año y se extendería hasta el final de la actual administración, en agosto de 2028, según Lovera. El Ministerio de Economía y Finanzas también está endureciendo los controles de gasto en otros ministerios para evitar que aumenten las deudas con los proveedores, afirmó.

Nuestro objetivo es entregar el gobierno en una posición que permita cumplir el objetivo de déficit de 1,5%, afirmó.

Lovera, un tecnócrata con una larga trayectoria, fue nombrado ministro de Economía menos de dos semanas después de que su predecesor, Carlos Fernández, renunciara el 31 de marzo tras una polémica reforma del sistema de pensiones de los funcionarios. Peña encargó a Lovera mejorar la eficiencia del gasto público, saldar las deudas con los proveedores y apoyar el crecimiento económico.

Paraguay, un país sin litoral con unos 6,1 millones de habitantes, cuenta con una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina. Tras crecer 6,6% en 2025, el banco central prevé que el crecimiento se desacelere a 4,2% este año, una cifra que sigue siendo respetable.

El rápido crecimiento no se ha traducido en una bonanza para las arcas del Estado. Los bajos impuestos —el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades y el impuesto al valor agregado son de solo 10% cada uno— han tenido una gran acogida entre los inversionistas. Sin embargo, la recaudación fiscal del gobierno como porcentaje del PIB se encuentra entre las más bajas de América Latina, con solo 11,4% en 2024.

El proyecto de ley de presupuesto para 2027 que el gobierno tiene previsto presentar al Congreso antes del 1 de septiembre dará prioridad a la salud, la educación, la policía y los programas de lucha contra la pobreza, afirmó. Las necesidades de financiamiento del gobierno en los mercados de bonos locales e internacionales el próximo año ascenderán probablemente a unos US$600 millones, más cantidades adicionales para operaciones de gestión de deuda, señaló.

En febrero, Paraguay vendió un nuevo bono global en moneda local a 12 años y reabrió su bono en dólares estadounidenses con vencimiento en 2055 por un total de US$1.300 millones, de los cuales más de US$500 millones se destinaron a la recompra de deuda.