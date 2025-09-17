Por qué Paraguay es un "país históricamente conservador": la mirada de uno de sus diplomáticos más importantes

El embajador de Paraguay en los Estados Unidos, Gustavo Leite, mencionó los factores históricos, culturales y económicos que han definido al pueblo paraguayo como un país de tradición conservadora. Además, analizó cómo este perfil se refleja en su forma de hacer política y en su idiosincracia. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Señaló que las posiciones conservadoras frente a temas como "la ideología de género, el aborto y demás" no responden a campañas políticas ni a elecciones, sino a la forma en que los paraguayos viven y perciben su identidad cultural.

Gustavo Leite es empresario, político y diplomático paraguayo. Fue senador nacional entre 2023 y 2025, y ministro de Industria y Comercio desde 2013 a 2018, bajo el gobierno de Horacio Cartes. Actualmente se desempeña como embajador de Paraguay en los Estados Unidos.

Estamos muy interesados en que nos cuente, dado la importancia que tuvo en la Argentina a partir de Javier Milei, cómo tomó el pueblo paraguayo esta reunión que se realizó de la CPAC en Asunción el día de ayer.

CPAC es una organización y un evento que llega por primera vez a Paraguay, un país tremendamente conservador, culturalmente conservador, históricamente conservador, de mucho perfil bajo. Los conservadores en Paraguay no salimos a hacer manifestaciones directamente, vivimos el modo conservador. Entonces, creo que para ser la primera reunión convocó mucho interés mediático.

La charla del presidente Milei, con el cierre del presidente Peña, fueron los puntos centrales. Los oradores principales siempre son los jefes de Estado. Y, bueno, el presidente Milei tuvo una cortesía con nosotros de destacar que el modelo paraguayo de estabilidad, de baja inflación, de crecimiento económico sostenido, de bajos impuestos, es un modelo interesante y que ha dado resultados en Paraguay, nos guste o no.

Y aunque tenemos muchas deudas con la gente en salud y en educación sobre todo, la pobreza bajó de más de 50% a menos de 20 en los últimos 25 años y no hemos tenido sobresaltos macroeconómicos. El dólar está a la misma tasa de cambio que estaba en el 2002, hace 23 años. El dólar está a 7.000: subió un poquito, bajó un poquito, pero en términos de lo que nosotros denominamos la tranquilidad y la estabilidad para que el empresario pueda invertir, creo que tenemos algunas cositas interesantes en nuestra historia.

Embajador, ¿y por qué no nos hace una especie de didactismo de qué hace al pueblo paraguayo conservador, frente a vecinos como en Brasil, donde los gobiernos progresistas del PT como Lula han sido mayoritarios en los últimos 25 años, o en la Argentina, donde los gobiernos peronistas, también progresistas, han sido mayoritarios? ¿Cómo es que Paraguay, en el medio de dos grandes países que tienen una tendencia ideológica distinta, se mantiene conservador y por qué?

Habría que consultarle eso a sociólogos, a antropólogos, a gente que tiene mucho más bagaje que yo para explicar algo que es lo nuestro. O sea, la pregunta del millón es: ¿por qué a los paraguayos les gusta el tereré? ¿Por qué nos gusta la chipa, que ustedes dicen chipá? Viene como parte de nuestra cultura. Paraguay se tuvo que desarrollar luego de la Guerra de la Triple Alianza, en la que infelizmente nos enfrentamos en 1870, con una población diezmada, con un 90% de hombres desaparecidos, con mujeres que son las famosas residentas, las que llevaron adelante la reconstrucción del país. Y creo que eso hizo que los valores familiares sean muy fuertes.

En Paraguay, la abuela que cría a un nieto es una familia, no una distorsión. Entonces, a partir de ahí comenzamos con los temas que el progresismo hoy nos presenta, como la ideología de género, el aborto y demás, como temas que son rechazados por la amplia mayoría de nuestra sociedad. Pero no es porque haya hecho una campaña alguien, ni porque se haya seleccionado y demás, es porque lo vivimos así y somos así. Los paraguayos somos tremendamente respetuosos de nuestros vecinos, les queremos mucho a nuestros vecinos, les necesitamos a nuestros vecinos porque no podemos salir al mundo si no es por nuestros vecinos, y necesitamos tener una relación armónica con ellos.

Ayer me entrevistaba un colega tuyo sobre si el presidente Milei debería seguir el modelo paraguayo. Le dije: “Estamos muy lejos de poder dar cátedra. Nosotros solamente celebramos, así como cuando venía el presidente Menem, y luego venía el presidente Kirchner, y luego venía la presidenta Kirchner, y ahora viene el presidente Milei”. Para nosotros, ellos son los presidentes de la Nación Argentina, y nosotros tenemos relaciones con la Nación Argentina y respetamos los cambios internos que puede haber en la política interna argentina.

Embajador, usted está en Washington. La semana próxima, en las Naciones Unidas, habla el mismo día Trump y el mismo día el presidente Lula. Hablamos recién con un funcionario del Partido Oficial de Brasil, el PT, que nos decía que, hasta el día de hoy, una semana antes, no le dieron la visa a los ministros brasileños para ir a la reunión de las Naciones Unidas, que tiene la sede en Nueva York, territorio norteamericano. ¿Cómo vive usted en su nueva función de embajador, esta tirantez entre el gobierno norteamericano y su vecino Brasil?

Yo soy nuevo en este asunto de la diplomacia. Yo provengo del mundo empresarial. Por un accidente fui ministro, por un accidente me invitaron a correr para senador, gané. Por un accidente ejercí dos años como senador. Pedí permiso porque la Constitución permite que los legisladores puedan ejercer cargo de embajador o de ministros. Así que yo soy un senador con permiso y, en mi nuevo rol diplomático, a mí me cuesta opinar sobre lo que le está pasando a dos países amigos, por supuesto que queremos que se arreglen estos percances que están teniendo en su relacionamiento. Sabe que nosotros somos un ratón, y cuando los elefantes se pelean, los ratones sufren.