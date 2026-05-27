El Gobierno renovó todos sus vencimientos de deuda en pesos y colocó 350 millones de dólares

El Ministerio de Economía dio a conocer los resultados de la última licitación de deuda de mayo, con el objetivo de renovar vencimientos por $11 billones.

Según la Secretaría de Finanzas, se adjudicaron $12,57 billones habiendo recibido ofertas por un total de $16,14 billones, lo que significó un rollover del 114,36%. Con ello, absorbe casi $1,6 billones.

Desde Adcap señalaron que "la sorpresa fue el aumento de demanda por instrumentos dollar linked, que representó el 14% del adjudicado, cuando en las últimas licitaciones venía representando menos del 5%. Aun así, la mayor demanda se vio en la Lecap y el Bontam, que representaron el 41% y el 30%, respectivamente, y se dejaron sin adjudicar casi $2 billones en la Lecap".

El Gobierno recompró letras del BCRA por $18,4 billones para avanzar con la reducción de pasivos

En cuanto a la estrategia del Tesoro, "esta vez vemos que, como llegó a la licitación con una gran liquidez en el sistema —alrededor de $4 billones que venía tomando el BCRA en la rueda REPO de A3—, prefirió no extender duration más allá de 2027 a tasas altas, como venía haciendo. En cambio, optó por rollear los vencimientos con instrumentos de duration más baja, priorizando endeudarse a una menor tasa. Las tasas de corte anduvieron mayormente en los niveles de secundario tanto en tasa fija, como también en los Boncer y el Bontam, pero, en cambio, sí cortaron con premio las nuevas letras dollar linked", añadió la consultora.

Por otra parte, se colocaron bonos en dólares AO27 y AO28 con US$ 200 millones y US$ 150 millones, respectivamente. Para el primero, que vence en octubre de 2027, la tasa fue de 5,1%. Este miércoles se podrán ofertar hasta US$ 105 millones dado que se completaría el cupo total de los US$ 2.000 millones.

En cuanto al AO28, que vence en octubre de 2028, se adjudicó una tasa de 8,5%. En la segunda podrán ofertarse hasta US$ 250 millones; todavía restan US$ 670 millones para completar el cupo total.

Los resultados de los instrumentos

LECAP/BONCAP a:

- 15/9/26 (S15S6) - $5,16 billones 1,99% TEM, 26,68% TIREA.

CER a:

- 31/3/27 (TZXM7) $0,54 billones a 2,00% TIREA.

- 30/9/27 (TZXS7) $1,30 billones a 5,06% TIREA.

TAMAR a:

- 31/8/28 (TMG28) $3,76 billones con un margen de 7,93%.

Dólar Linked a:

- 31/7/26 (D31L6) – $0,75 billones a 6,01% TIREA.

- 31/3/27 (D31M7) – $1,06 billones a 5,50% TIREA.

Hard Dólar a:

- 29/10/27 (AO27) – US$ 200 millones a 5,12% TIREA (5,00% TNA).

- 31/10/28 (AO28) – US$ 150 millones a 8,49% TIREA (8,17% TNA).

LM