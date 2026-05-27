Emblemática marca de autos francesa dejó de fabricar en Argentina

La marca francesa Citröen dejó de fabricar vehículos en la Argentina y ahora todos los modelos que vende en el mercado local serán importados. En la región, la marca del Grupo Stellantis, solamente producirá en sus plantas de Brasil y Uruguay.

El utilitario Berlingo Furgón era el único modelo de Citröen que salía de su planta en El Palomar, provincia de Buenos Aires, que será reemplazado por un modelo importado desde Europa.

En los últimos meses, la planta bonaerense viene aplicando suspensiones programadas, además de haber implementado un plan de retiro voluntario, en un contexto de caída de la demanda.

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Con respecto al futuro de Citröen en Argentina, desde el Grupo Stellantis señalaron a PERFIL que “la marca está más presente que nunca”, ya que el año pasado logró su mejor participación de mercado en muchos años, con 4,8%. Hace pocos días, Stellantis lanzó en la Argentina la nueva generación del Citroën C5 Aircross, fabricado en Francia.

También comentaron que dejar de producir solo un modelo en Argentina es fruto de una decisión estratégica de una empresa que tiene siete marcas y que la Berlingo solamente representaba el 2,5% de la producción en El Palomar, desde donde salen los Peugeot 208 y 2008.

También hicieron hincapié en que el año pasado se hicieron inversiones por US$ 385 millones en su planta de Córdoba, donde desde el año pasado se produce la RAM Dakota, que antes ingresaba importada.

La trayectoria de Citröen fabricados en Argentina

La historia de Citröen en Argentina comienza en la década de 1920 con la llegada de sus primeros autos. En 1959 empezó a producir en la localidad bonaerense de Jeppener y luego en el barrio porteño de Barracas, hasta que debió cerrar sus puertas en 1979.

Citroën volvió en 1997 a la Argentina de la mano del Grupo PSA (Peugeot-Citroën) y al año siguiente comenzó su producción del utilitario Berlingo.

En enero de 2021 nació el Grupo Stellantis por la fusión de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y el grupo francés PSA (Peugeot-Citroën). En Argentina, se hizo cargo de las plantas bonaerense de El Palomar (PSA) y cordobesa de Ferreyra (FCA).

LM