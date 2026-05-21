Las ofertas y promociones de las automotrices para comprar un 0 km en mayo 2026

En medio de una mayor competencia entre terminales y con un fuerte ingreso de vehículos importados, las automotrices profundizaron durante mayo sus estrategias comerciales con promociones, precios congelados, bonificaciones y amplios planes de financiación para incentivar las ventas de vehículos 0 km en la Argentina, en un contexto de caída de la demanda.

Varias marcas mantienen listas de precios sin cambios desde comienzos de año, mientras que otras sumaron líneas de crédito con tasa 0%, préstamos UVA y promociones especiales en modelos seleccionados.

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Listas de precio y planes de financiación de las principales marcas en mayo 2026

Chevrolet

General Motors mantiene durante mayo los precios de Onix, Onix Plus y Tracker sin modificaciones desde enero, acumulando cinco meses consecutivos sin aumentos en esas gamas.

En cuanto a la lista de precios de los modelos de Chevrolet para mayo de 2026, el Onix arranca en $31,5 millones y llega hasta $38 millones en sus versiones tope de gama, mientras que el Onix Plus se mueve entre $31,5 millones y $37,5 millones. La Spin, por su parte, tiene precios entre $35,1 millones y $41,1 millones.

En el segmento SUV, la Tracker parte desde $39,1 millones y alcanza los $49 millones, mientras que la Captiva PHEV cotiza en $52,7 millones. La Spark EUV se ofrece a $42,5 millones, con una rebaja del 5% respecto de abril.

Entre las pickups, la Montana tiene valores entre $39,4 millones y $46,1 millones. La S10 Cabina Simple va de $41,2 millones a $49,2 millones, mientras que la S10 Cabina Doble se ubica entre $48,5 millones y $73,8 millones según versión y equipamiento.

En los modelos de mayor porte, la Trailblazer se comercializa a $79,7 millones, mientras que la Silverado arranca en $102,3 millones y llega hasta $107 millones en su versión High Country, con rebajas de hasta 18% frente a abril.

De esta manera, el vehículo más accesible de la marca continúa siendo el Chevrolet Onix mientras que el modelo más costoso de la automotriz es la Chevrolet Silverado High Country.

En este contexto, Chevrolet reforzó sus líneas de financiación con tasa 0% y amplió tanto los plazos como los montos disponibles según el modelo. Para los Onix y Onix Plus, la marca ofrece financiación a tasa 0% en 24 meses por hasta $20 millones, en 18 meses hasta $22 millones y en 12 meses hasta $25 millones. En el caso de la Tracker, las opciones incluyen tasa 0% en 24 meses hasta $16 millones, en 18 meses hasta $23 millones y en 12 meses hasta $27 millones.

Además, las gamas Spin y S10 incorporaron planes a tasa 0% de hasta 18 meses, mientras que Montana, Trailblazer y Captiva PHEV continúan con propuestas de financiación sin interés. En varias de estas líneas, Chevrolet también mantiene el beneficio de comenzar a pagar la primera cuota recién a los 60 días de realizada la operación.

La automotriz también sostiene vigente el Plan Chevrolet, con opciones de financiación de hasta el 100% del valor del vehículo en algunos modelos y plazos que pueden extenderse hasta 120 cuotas.

Citroën

En cuanto a Citroën, la automotriz mantuvo en líneas generales los precios de su gama durante mayo en la Argentina. Actualmente, el modelo más accesible parte desde los $31 millones, mientras que el más caro alcanza los $75 millones.

Dentro de los compactos, el nuevo C3 presenta precios entre $31,6 millones y $34 millones, con subas de hasta 1,5% respecto de abril. El Basalt, por su parte, arranca en $32,5 millones y llega hasta $38,9 millones en la versión Dark Edition.

En el segmento SUV, el Aircross se comercializa entre $37,4 millones y $43,6 millones según versión y configuración. Además, el nuevo C4 Hybrid tiene valores entre $45,9 millones y $59,9 millones.

Entre los utilitarios, el Berlingo Furgón cotiza en $38,6 millones, mientras que el Jumpy presenta precios entre $57,4 millones y $62,9 millones. El Jumper, en tanto, arranca en $69,8 millones y alcanza los $75 millones.

En paralelo, la marca mantiene una fuerte estrategia comercial con distintas alternativas de financiación. Citroën ofrece una Tasa Express del 0% a 18 meses con un monto máximo financiable de $18 millones para toda la gama.

Además, los modelos Basalt Dark Edition, Basalt Shine, Aircross Shine y Aircross XTR cuentan con financiación a tasa 0% a 18 meses y con TNA del 4,9% a 24 meses. La automotriz también dispone de líneas de financiación de hasta $36 millones en plazos de hasta 48 meses, mientras que el utilitario Jumper puede financiarse hasta $45 millones.

A esto se suman créditos UVA a 36 meses con tasa 0% y montos de hasta $30 millones.

Fiat

Fiat mantuvo sin cambios la mayor parte de su gama durante mayo de 2026 y solo algunas versiones registraron ajustes cercanos al 1%. En este contexto, el modelo más accesible de la marca arranca en torno a los $27 millones, mientras que el más caro supera los $69 millones.

Dentro de los autos compactos, el Fiat Mobi Trekking 1.0 tiene un precio de $27.630.000, mientras que el Argo se ofrece entre $30.230.000 para la versión Drive manual y $32.650.000 para la variante CVT. En el caso del Cronos, el sedán nacional parte desde los $31.120.000 y llega hasta los $38.790.000 en su versión Precision CVT.

En la gama SUV, el Fiat Pulse arranca en $37.430.000 y alcanza los $44.880.000 en la edición especial Abarth Stranger Things. Por su parte, el Fastback tiene precios entre $46.230.000 y $49.700.000, mientras que el nuevo Fiat 600 Hybrid cotiza en $49.340.000.

Entre los utilitarios y pickups, la Fiorino se comercializa a $29.460.000. La Strada parte desde $33.050.000 y llega hasta $45.650.000 en la versión Ultra T200 CVT. La Toro, en tanto, tiene precios entre $47.490.000 y $57.190.000 según versión y motorización.

La pickup mediana Titano, uno de los modelos más caros de la marca, arranca en $50.230.000 para la variante Endurance 4x2 y alcanza los $69.410.000 en la versión Ranch automática 4x4.

En materia de financiación, Fiat ofrece dos líneas generales a tasa 0%: una a 18 meses con un monto máximo de $18 millones y otra a 12 meses de hasta $24 millones.

Además, los modelos Cronos, Pulse, Fastback y Toro cuentan con financiación de hasta $28 millones en 18 meses a tasa 0%. El Fiat 600 Hybrid puede financiarse hasta $20 millones en 24 meses o hasta $30 millones en 12 meses, ambos con tasa 0%. La pickup Titano, por su parte, ofrece créditos de hasta $35 millones en 12 meses también a tasa 0%.

La marca también mantiene disponibles créditos UVA a 36 meses con tasa 0% para financiar hasta $30 millones.

Honda

Honda mantiene congelados los precios de toda su línea de autos durante mayo de 2026 y continúa ofreciendo promociones especiales en algunos de sus modelos más vendidos.

En ese marco, el Civic conserva un precio promocional de US$ 49.900 frente a los US$ 54.000 de lista, mientras que la CR-V EXL se ofrece a US$ 65.800 frente a los US$ 70.800 habituales. Por su parte, la CR-V híbrida tiene un valor promocional de US$ 69.900, por debajo de los US$ 74.900 originales.

Además, la automotriz mantiene vigente una línea de financiación en pesos a tasa 0% a 12 meses a través de Santander para la compra de unidades 0 km.

Jeep

Jeep mantuvo sin cambios los precios de toda su gama durante mayo de 2026. Con este esquema, el modelo más accesible de la marca arranca en $46.340.000, mientras que el vehículo más caro y exclusivo supera los US$ 133.000.

Dentro de la gama Renegade, el SUV compacto parte desde $46.340.000 en la versión Sport y alcanza los $57.350.000 en la variante Willys 4x4. En el caso del Compass, los precios arrancan en $55.490.000 y llegan hasta $72.930.000 para el Compass Blackhawk.

Por el lado del Commander, el SUV de siete plazas comienza en $68.500.000 para la versión Limited y llega hasta $83.950.000 en la variante Blackhawk 4x4.

Entre los modelos importados, el Wrangler tiene precios entre US$ 85.900 y US$ 89.900, equivalentes a entre $117,2 millones y $122,7 millones al tipo de cambio vendedor del Banco Nación. La pickup Gladiator se comercializa entre US$ 108.400 y US$ 117.500, mientras que el Grand Cherokee Limited se posiciona como el modelo más caro de la marca con un valor de US$ 133.700, equivalente a $182,5 millones.

En materia de financiación, Jeep ofrece líneas a tasa 0% a 12 meses para montos de hasta $24 millones y otra a 18 meses con un tope de $18 millones. También mantiene disponibles créditos UVA con tasa 0% para financiar hasta $30 millones y alternativas que permiten cubrir hasta el 80% del valor del vehículo.

Además, la marca anunció bonificaciones especiales para algunos de sus modelos más vendidos. El Renegade Longitude quedó en $43,5 millones, el Renegade Serie S en $44,5 millones, el Compass Blackhawk en $64,3 millones y el Commander Limited en $59,9 millones.

Estos modelos, además, cuentan con una financiación especial de hasta $28 millones a 18 meses con tasa 0%.

Peugeot

Peugeot mantiene durante mayo de 2026 una de las gamas más competitivas del mercado, con precios que arrancan en torno a los $31 millones para el 208 y superan los $82 millones en los SUV más grandes de la marca.

Dentro de los hatchbacks, el Peugeot 208 Active tiene un precio de $31.460.000, mientras que la gama escala hasta los $43.310.000 para el 208 GT T200. Entre ambos extremos aparecen las versiones Allure manual, Allure automática y Allure Pack T200.

En la línea SUV, el Peugeot 2008 parte desde los $44.970.000 en la versión Active T200, sube a $49.260.000 en la variante Allure y alcanza los $53.520.000 en el 2008 GT T200.

Por encima de esos modelos, el Peugeot 408 GT se comercializa a $74.650.000, mientras que el SUV 3008 GT tiene un valor de $77.940.000. El más caro de la gama es el Peugeot 5008 GT, que alcanza los $82.230.000.

En materia de financiación, Peugeot lanzó una Tasa Express del 0% hasta 18 meses para toda la gama, con un monto máximo financiable de $16 millones.

Además, el 208 y el 2008 cuentan con una línea exclusiva a tasa 0% hasta 24 meses para financiar hasta $20 millones, junto con una alternativa de TNA del 5,9% para montos de hasta $26 millones.

Para el Peugeot 2008, la marca también ofrece una línea especial de financiación de hasta $40 millones a 36 meses con una TNA de 19,9%.

A su vez, Peugeot dispone de alternativas de financiación de hasta $36 millones en plazos de hasta 48 meses para toda la gama y amplía ese monto hasta $45 millones para modelos como 3008, 408 y 5008.

La automotriz también mantiene disponibles créditos UVA a 24 y 36 meses para los modelos 208, Partner y 2008.

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Renault

En cuanto a la lista de precios de Renault para mayo de 2026, el Kwid se mantiene como el modelo más accesible de la marca, con valores entre $26,4 millones y $26,5 millones, mientras que el Kwid E-Tech 100% eléctrico cotiza en $35,9 millones. Por su parte, el Megane E-Tech eléctrico alcanza los $67,7 millones.

Dentro de los autos compactos y hatchbacks, el Sandero tiene precios entre $37,9 millones y $39 millones, mientras que el Stepway se comercializa entre $35,7 millones y $36,9 millones. El Logan, en tanto, arranca en $33,9 millones y llega hasta $36,9 millones.

Entre los SUV, el Kardian presenta valores entre $37,3 millones y $47,7 millones según versión y equipamiento. La Duster se ubica entre $42,4 millones y $48,7 millones, mientras que el nuevo Boreal arranca en $50 millones y llega hasta $58,5 millones en la versión Iconic.

La Arkana E-Tech Hybrid se ofrece a $55,5 millones, mientras que la Koleos tiene precios entre $80,5 millones y $88,7 millones en su versión híbrida esprit Alpine.

En vehículos familiares y utilitarios, la Kangoo de pasajeros se comercializa entre $39,2 millones y $45 millones, mientras que la Kangoo Express parte desde $39,2 millones y alcanza los $45 millones.

En pickups, la Oroch presenta precios entre $43,3 millones y $50,5 millones, mientras que la Alaskan arranca en $58,2 millones y llega hasta $78,7 millones en la variante Iconic 4WD automática.

Respecto a sus líneas de financiación a tasa 0%, la compañia francesa incorporó al nuevo Boreal dentro de las promociones vigentes. Entre las principales propuestas, el Boreal Evolution y Techno pueden financiarse hasta $30 millones a 12 meses, mientras que la versión Boreal Iconic llega hasta $25 millones. A su vez, el Arkana dispone de financiación de hasta $27 millones, el Kardian hasta $24 millones y el Kwid hasta $18 millones. La marca también mantiene alternativas a 18 y 24 meses con distintos montos según modelo.

En paralelo, Renault continúa reforzando su oferta de planes de ahorro. Durante mayo se incorporó el nuevo plan para Kardian Evolution, mientras que siguen vigentes los planes para Kwid, Kangoo y Oroch. En este último caso, además, la automotriz bonifica cuatro cuotas dentro del plan 75/25.

Por otra parte, Renault Store mantiene promociones especiales con cupos limitados. Kardian y Duster pueden financiarse hasta $17 millones en 12 o 18 cuotas a tasa 0%, mientras que el Kwid ofrece financiación de hasta $14 millones y el Arkana hybrid E-Tech hasta $17 millones.

Toyota

En cuanto a Toyota, la marca mantuvo sin cambios sus precios en mayo. Dentro de los autos compactos, el Yaris Hatchback se ofrece entre $34,2 millones y $40,9 millones, mientras que el Yaris Cross arranca en $41,4 millones y llega hasta $54 millones en sus variantes híbridas.

El Corolla sedán tiene precios entre $44 millones y $56,1 millones, mientras que el Corolla Cross se ubica entre $51,9 millones y $64 millones según versión y equipamiento.

En los modelos electrificados y de alta gama, el Crown híbrido cotiza en torno a los $110,2 millones, mientras que la RAV4 híbrida alcanza los $96,1 millones. Por su parte, el deportivo GR86 se comercializa a $83,4 millones y el GR Yaris tiene valores entre $95,9 millones y $98,3 millones.

Dentro del segmento utilitario, la Hiace presenta precios entre $59 millones y $100,3 millones según configuración.

En pickups, la Hilux 4x2 parte desde $40,5 millones y llega hasta $77,9 millones, mientras que la gama Hilux 4x4 se mueve entre $49,9 millones y $89,3 millones en la versión GR-Sport IV.

Por último, la SW4 se comercializa entre $91,5 millones y $97 millones, mientras que la Land Cruiser 300 se mantiene como el modelo más caro de la marca con un valor de $224,6 millones.

Volkswagen

En mayo, Volkswagen decidió mantener sin cambios los precios de sus vehículos por segundo mes consecutivo. Sin embargo, la pickup Amarok registró una baja promedio del 5,33% en todas sus versiones.

Actualmente, el modelo más accesible de la marca ronda los $31,5 millones, mientras que el más caro supera los $93 millones.

Dentro de la gama de autos y sedanes, el Virtus arranca en $36,5 millones en su versión Sense MSI MT y llega hasta $46,7 millones en la variante Exclusive 250TSI AT. Además, la marca ofrece financiación a tasa 0% en 18 meses para este modelo, con montos de hasta $17 millones.

Entre los SUV y crossover, el Nivus Sense 170TSI MT se posiciona desde $33,2 millones y cuenta con financiación a tasa 0% en 24 meses por hasta $19 millones. El T-Cross Sense 170TSI MT, en tanto, parte desde $37,9 millones y también dispone de financiación a tasa 0% en 24 meses hasta $19 millones.

Volkswagen también impulsa al nuevo Tera con planes de financiación a tasa 0% en 24 meses y montos de hasta $19 millones, mientras que la Taos mantiene la misma propuesta financiera a 24 meses. La Tiguan, por su parte, ofrece financiación a tasa 0% en 18 meses hasta $17 millones.

En utilitarios y pickups compactas, la Saveiro presenta precios entre $31,5 millones para la versión Trendline Cabina Simple y $38,5 millones para la variante Extreme Cabina Doble. Además, dispone de financiación a tasa 0% en 18 meses por hasta $17 millones.

Por su parte, la Amarok —el modelo con mayores rebajas del mes— arranca en $51,9 millones y alcanza los $93,4 millones en la versión Black Style V6 4x4. La pickup también cuenta con financiación a tasa 0% en 24 meses por hasta $18 millones.

Entre los modelos de mayor porte, el Vento GLI mantiene financiación a tasa 0% en 18 meses hasta $17 millones.

Ford

Con respecto a Ford Argentina, durante mayo la automotriz mantuvo sin cambios los precios de algunos de sus modelos y aplicó rebajas puntuales en otros. Según distintos portales especializados, Ranger y Territory conservaron los valores de abril, mientras que Everest redujo su precio cerca de 2%.

En pickups, la Ranger se mantiene como uno de los modelos más competitivos del segmento. Los precios relevados para mayo van desde alrededor de $41,8 millones en las versiones XL hasta cerca de $98,5 millones para la Ranger Raptor V6 Biturbo.

La Maverick, por su parte, presenta valores estimados de entre $65 millones y $70 millones según versión y equipamiento. En SUVs, la Everest Titanium tiene un precio sugerido de $89,5 millones.

FN