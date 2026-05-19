Préstamos del Banco Nación para jubilados: cómo pedir hasta $50 millones desde la aplicación

El Banco de la Nación Argentina (BNA) mantiene vigente su línea de préstamos personales denominada Previsional BNA. Esta operatoria está diseñada para que los jubilados, pensionados y retirados en general que perciban sus haberes en dicha entidad financiera puedan acceder a financiamiento de forma directa. La entidad dispuso que el trámite de solicitud se realice bajo una modalidad fácil, rápida y 100% online a través de la aplicación móvil BNA+, permitiendo obtener un crédito preaprobado sin necesidad de concurrir a las sucursales físicas del banco.

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La normativa del Banco Nación establece con claridad el universo de usuarios que pueden realizar esta solicitud y excluye a determinados sectores. El pliego oficial aclara que no están incluidos dentro de esta línea de créditos los beneficiarios de pensiones no contributivas, lo que abarca a las pensiones asistenciales, las pensiones por leyes especiales y las pensiones graciables que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, aun cuando las mismas sean liquidadas por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Para los solicitantes que cumplen con los requisitos básicos de percibir sus haberes en el BNA, la entidad financiera estructuró las características generales del préstamo con un destino libre para los fondos y en moneda nacional. Los montos que se otorgan se manejan en múltiplos de $100 y están determinados de forma estricta por la afectación de los ingresos del beneficiario. El banco fijó una regla general donde el valor de la cuota mensual calculada no puede superar bajo ningún concepto el 35% de los haberes netos del solicitante.

Plazos mínimos y máximos para el financiamiento previsional del BNA

El esquema financiero de la entidad estipula que para plazos de devolución que se extiendan hasta los 72 meses, el monto máximo al que puede aspirar un jubilado es de $50.000.000, mientras que el piso mínimo de colocación para cualquier Solicitud se ubicó en los $100.000. El menú de opciones para los pasivos que cobran en el BNA se divide en dos grandes grupos según el canal de cobro de las cuotas, aplicándose en ambos casos una política de otorgamiento que no impone un límite de edad para los titulares.

La primera variante que contempla la estructura del Banco Nación contempla la modalidad con e@descuento obligatorio, donde los plazos de amortización se pueden pactar hasta 36 meses o hasta 72 meses de manera indistinta. La segunda alternativa que ofrece el banco público funciona con la modalidad de débito directo en la cuenta bancaria del cliente, donde también se sostienen los mismos plazos límites de hasta 36 y 72 meses para cancelar la totalidad del compromiso crediticio asumido por el jubilado.

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La amortización del préstamo posee dinámicas diferenciadas de acuerdo al sistema de cobro elegido por el usuario. Para todos los casos, excepto para quienes utilicen el aplicativo e@descuentos, se aplicará de forma rigurosa el sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas según la práctica habitual bancaria, descontándose el dinero directamente de la caja de ahorros del titular. Para los clientes que opten por el aplicativo e@descuentos, las cuotas se debitan del recibo de la jubilación a través del código que asigna la ANSES.

Tasas de interés y costos financieros de las líneas de crédito

La estructura de costos que aplica el Banco Nación para el financiamiento previsional trabaja con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 56,00% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) que se posiciona en el 72,92%. Los indicadores de la entidad financiera muestran que el Costo Financiero Total expresado en Tasa Nominal Anual (CFT TNA) es del 67,77%, mientras que el Costo Financiero Total expresado en Tasa Efectiva Anual (CFT TEA) alcanza el 93,32% para el tomador del préstamo.

La entidad bancaria oficializó un ejemplo de cálculo basado en un préstamo de $2.000.000 otorgado a través de la modalidad de débito en cuenta para un plazo de cancelación de 72 meses. En este escenario testigo, que incorpora el capital, el interés correspondiente y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses generados, el valor aproximado de la primera cuota mensual que debe afrontar el beneficiario es de $135.350,21, desglosada en un valor de capital más interés de $115.748,06 y un componente de IVA de $19.602,15.

La instrumentación de estas líneas de créditos para la clase pasiva se realiza bajo condiciones de contratación específicas de la banca pública. La garantía se otorgará a sola firma y se instrumentará mediante la firma de un pagaré a favor del banco. Además, el solicitante deberá autorizar al BNA de manera expresa para que realice el descuento de las cuotas mensuales de la cuenta abierta en el banco o de los haberes que liquida la ANSES conforme al mecanismo de descuentos vigente.

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Para gestionar el alta del beneficio desde la plataforma digital BNA+, el jubilado debe cumplir cuatro pasos consecutivos dentro de la aplicación móvil. El proceso se inicia al ingresar a la sección denominada Tu Banco, donde se debe elegir la opción Préstamos y pulsar en el símbolo +. Luego, se selecciona el tipo de préstamo de preferencia indicando importe, destino y cuotas, para finalizar con la validación de los datos personales requeridos por la entidad.

GZ