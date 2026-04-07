Venta de autos en Argentina: cuáles son los modelos más baratos

El mercado automotor argentino mostró en marzo una leve recuperación en la venta de vehículos 0 km, luego de un febrero marcado por la caída en los patentamientos. Si bien el primer trimestre cerró con números negativos en la comparación interanual, comienzan a observarse señales de reactivación impulsadas por estrategias comerciales como baja de precios y mayores facilidades de financiamiento.

De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, durante marzo se patentaron 48.972 unidades, lo que representa un incremento del 1,2% frente al mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 48.389 vehículos.

Patentamientos de autos: crecimiento mensual pero trimestre en baja

Al comparar los números con febrero, el repunte resulta más evidente. En ese mes se habían registrado 42.027 operaciones, por lo que marzo mostró una suba del 16,5% mensual.

Sin embargo, el balance del primer trimestre todavía refleja una contracción. Entre enero y marzo se patentaron 157.455 unidades, un 3,1% menos que en el mismo período del año pasado, cuando se habían alcanzado 162.475 vehículos.

Desde el sector reconocen que el mercado todavía avanza con cautela, en un contexto donde las concesionarias y terminales buscan incentivar las ventas con promociones y mejores condiciones de acceso.

Cuáles son los autos más baratos de Argentina en marzo

En este contexto, el ranking de los autos más accesibles del mercado mantiene una composición similar a la del mes anterior, con pocas variaciones en los precios y una fuerte presencia de modelos de entrada de gama.

Los 10 autos más baratos del mercado argentino son:

Renault Kwid (naftero): $26.360.000

JMEV Easy 3: u$s18.900

Fiat Mobi: $27.350.000

Hyundai HB20: $27.600.000

JAC S2: u$s19.900

Fiat Argo: $29.930.000

Fiat Cronos: $31.120.000

Citroën C3: $31.360.000

Peugeot 208: $31.460.000

Chevrolet Onix: $31.505.900