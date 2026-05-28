El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, pasó por Canal E y se refirió al impacto del anuncio del Gobierno sobre una nueva baja de retenciones y aseguró que, aunque el mensaje oficial fue bien recibido por el campo, la rentabilidad del productor continúa en una situación crítica.

“El anuncio del Presidente fue sorpresivo”, afirmó Carlos Castagnani al referirse a las medidas comunicadas durante el Congreso Maizar 2026 y en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Expectativa en el agro ante el encaminamiento del Gobierno para eliminar las retenciones

Asimismo, destacó especialmente la señal política del Gobierno respecto de los derechos de exportación. “Nosotros, por un lado, valoramos más que nada el mensaje de que, bueno, hay un camino, o por lo menos el objetivo del Gobierno es llegar a retenciones, o eliminarlas”, sostuvo.

Además, Castagnani remarcó que se trata de “un impuesto tan injusto que en muy pocos países en el mundo lo tienen y que tanto daño ha hecho a la economía del sector y del país”.

El productor agropecuario atraviesa diferentes dificultades

Sin embargo, aclaró que el alivio fiscal todavía resulta insuficiente frente al escenario productivo actual. “La mutabilidad hoy del productor es mínima, en campos alquilados diría que incluso en los veranos hasta es negativa, y el costo argentino es alto”, explicó.

El entrevistado también insistió en que el problema excede a las retenciones nacionales y alcanza a toda la presión tributaria. “Hay que ir eliminando algunas trabas o impuestos que impactan directamente a la economía del sector, y también hablo de impuestos provinciales, impuestos al cheque”, señaló.

Al analizar la relación entre el campo y la administración nacional, aseguró que existe diálogo permanente. “La relación con el Gobierno es buena, el diálogo es bueno, como debe ser”, sostuvo. En esa línea, aclaró: “Nosotros primero, aclarar que no hacemos política ni partidaria, hacemos política gremial”.