El sostenido ingreso de humedad desde el este mantendrá condiciones grises en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la visibilidad reducida afectará el transporte durante las primeras horas de la mañana, aunque el Servicio Meteorológico Nacional descarta lluvias significativas para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA en su pronóstico oficial.

Bancos de niebla y neblinas reducirán fuertemente la visibilidad vial durante la mañana en los accesos vehiculares, por lo que las autoridades recomendarán máxima precaución al conducir en toda la región metropolitana. La jornada continuará con el cielo mayormente cubierto, vientos moderados del sector este y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 12°C y una máxima de 16°C.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes

El ambiente se percibirá sumamente húmedo en toda la Capital Federal, con marcas de humedad relativa que rozarán el 90% a lo largo del día. Esta condición, combinada con el viento constante desde el Río de la Plata, provocará una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. El cielo permanecerá cubierto de nubes bajas y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá por debajo del 10%.

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Clima viernes 29 de mayo

Para el cordón del Conurbano bonaerense, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 11°C en las zonas suburbanas más alejadas del centro urbano. Las ráfagas de viento del este alcanzarán velocidades de hasta 22 kilómetros por hora hacia la tarde. Los bancos de niebla serán mucho más densos e intensos en las áreas descampadas del Gran Buenos Aires, extendiendo la reducción de visibilidad hasta el mediodía.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama meteorológico presentará una marcada estabilidad en la franja central del país. La provincia de Santa Fe registrará un incremento paulatino de la nubosidad, acompañado por vientos que rotarán temporalmente hacia el sector sur, lo cual generará un leve descenso térmico hacia el final del día con temperaturas máximas que no superarán los 18°C.

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Por su parte, la provincia de Córdoba presentará condiciones estables con cielo parcialmente nublado y registros térmicos estables, con una mínima de 9°C y máximas que rondarán los 20°C. El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas de nivel amarillo o naranja por tormentas para las provincias del norte o centro del territorio nacional durante esta jornada.

Pronóstico extendido

Las proyecciones para el fin de semana indicarán la persistencia de la masa de aire húmedo sobre la región central. Durante el sábado, las neblinas matinales volverán a presentarse en las primeras horas, con un cielo que pasará a estar parcialmente nublado y temperaturas que se ubicarán en un rango previsto entre los 12°C de mínima y los 17°C de máxima.

Hacia el domingo y el inicio de la próxima semana, el viento rotará levemente y disminuirá la densidad de los bancos de niebla. El termómetro mantendrá una tendencia estable en el Área Metropolitana, con marcas máximas que oscilarán en torno a los 16°C y cielos que alternarán entre mayormente cubiertos y parcialmente nublados, sin expectativas de frentes de tormenta a la vista.