El ingreso constante de aire desde el sector norte y noroeste definirá el comportamiento de la atmósfera sobre la ciudad y el puerto. El Servicio Meteorológico Nacional anticipará un escenario de alta humedad y abundante nubosidad, aunque la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, consolidando un viernes de características netamente otoñales en toda la región.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El termómetro marcará una mínima de 8°C durante las primeras horas y alcanzará una máxima estimada en los 17°C hacia la tarde. Los vientos soplarán de forma leve a moderada desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora. Esta circulación continental sostendrá una humedad elevada, cercana al 87%, lo que generará cielos mayormente cubiertos pero con una buena visibilidad general en el área urbana.

Clima viernes 29 de mayo

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las adyacencias de General Cerri, la sensación térmica se presentará ligeramente más fresca debido a la proximidad costera, aunque no se registrarán ráfagas de consideración. Las condiciones atmosféricas brindarán un ambiente calmo y templado para la producción y la actividad logística, manteniéndose estable la previsión de tiempo seco de cara a la noche, cuando la temperatura descenderá hasta los 11°C.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La influencia del sistema de baja presión se extenderá hacia el resto del sudoeste bonaerense, sin activar alertas tempranas por tormentas o vientos severos en los reportes del SMN. En la localidad vecina de Punta Alta y en el sector rural de Médanos, los registros térmicos se alinearán con los de la cabecera distrital, previéndose marcas máximas de 17°C y vientos predominantes del sector norte que aportarán estabilidad temporal.

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De acuerdo con los datos de las redes meteorológicas rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la cobertura nubosa dominará también las franjas agrícolas lindantes. En el balneario de Monte Hermoso, el cielo permanecerá gris y el mar registrará olas tranquilas ante la ausencia de sudestadas o frentes polares, garantizando un viernes sin contingencias climáticas de riesgo ni fenómenos que reduzcan la visibilidad por polvo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las proyecciones meteorológicas indicarán una rotación paulatina de los vientos hacia el sector oeste y noroeste para el comienzo del fin de semana, lo que impulsará un leve ascenso térmico el día sábado, con máximas que rozarán los 19°C bajo cielos más despejados. No obstante, la inestabilidad retornará hacia el domingo debido a un cambio en la circulación que aumentará las probabilidades de lluvias aisladas.