La jornada de este jueves presentará condiciones estables en toda la región, bajo la clara influencia de una circulación de vientos provenientes del sector norte. Los modelos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que el cielo transitará de parcialmente nublado a mayormente cubierto hacia la tarde, aunque se descartarán por completo las probabilidades de precipitaciones y se sostendrá una visibilidad óptima en los accesos urbanos.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El termómetro marcará una mínima de 5°C durante las primeras horas de la mañana, pero la radiación solar y el flujo de aire norteño impulsarán la temperatura máxima hasta alcanzar los 17°C en las primeras horas de la tarde. En el centro bahiense el ambiente se percibirá agradable, con una humedad promedio que rondará el 74% y vientos que soplarán de forma constante con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Clima jueves 28 de mayo

En la zona portuaria de Ingeniero White y en la localidad vecina de General Cerri, la intensidad del viento será ligeramente superior por la exposición costera, aunque no llegará a generar ráfagas que compliquen la actividad operativa. Las estimaciones de la red de estaciones meteorológicas locales prevén una nubosidad en paulatino aumento hacia el final del día, lo que dejará una noche templada con registros cercanos a los 11°C.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, las localidades de Punta Alta y Médanos registrarán un comportamiento térmico similar, con marcas máximas que oscilarán en torno a los 16°C o 17°C. Los datos recopilados por los reportes rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca anticipan una jornada favorable para los trabajos de campo, ya que se descartarán heladas tardías y no se emitirán alertas por tormentas ni fenómenos severos en el distrito.

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Para la villa balnearia de Monte Hermoso, el viento rotará levemente hacia el noreste hacia el crepúsculo, lo que mantendrá las condiciones de estabilidad pero aportará un incremento de la humedad relativa. La visibilidad permanecerá buena en todas las rutas de la zona de influencia, por lo que se garantizará un tránsito seguro sin presencia de nieblas ni polvo en suspensión durante todo el desarrollo de este jueves.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el cierre de la semana laboral mostrará un cambio paulatino, dado que el viernes ingresará una mayor cobertura nubosa que traerá una mínima probabilidad de lloviznas aisladas durante la mañana. El viento rotará de forma definitiva hacia el sector este y luego hacia el sudeste, lo que frenará el ascenso de las temperaturas de cara al fin de semana, manteniendo tardes frescas y noches con registros térmicos de un solo dígito.