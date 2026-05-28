El mediodía arrancó con una temperatura de 14°C en la región capitalina, acompañada por una humedad elevada del 81% y vientos leves del este a 8 mph. La visibilidad se redujo notablemente durante las primeras horas debido a densas neblinas que condicionaron el tránsito matutino. La tendencia inmediata mantendrá un ambiente frío, húmedo y con nula presencia de sol.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: nubosidad variable y ambiente fresco sin ráfagas peligrosas

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este jueves 28 de mayo

La evolución de la nubosidad mostrará un cielo mayormente cubierto durante toda la tarde. El viento continuará soplando desde el sector este, aportando humedad constante desde el río. La probabilidad de lluvias aisladas o lloviznas débiles se mantendrá baja, en torno al 10%, tanto para la tarde como para la noche, por lo que no se esperan tormentas significativas en la región.

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Para el cierre del día, el termómetro descenderá hasta alcanzar una temperatura prevista de 12°C durante la noche. El regreso a casa demandará abrigo y precaución al conducir en los accesos vehiculares debido a la persistencia de cielos saturados de nubes de base baja. El ambiente se percibirá notablemente frío y muy húmedo hacia el final de la jornada.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El sistema de Alertas a Corto Plazo (ACP) del Servicio Meteorológico Nacional no emitió avisos de severidad para el área metropolitana. En el territorio bonaerense predominaron las condiciones estables pero frías. En el litoral, ciudades como Santa Fe registraron neblinas muy persistentes durante la mañana y un cielo nublado con máximas estimadas en 19°C bajo vientos leves del este.

Ola polar: qué provincias continuarán afectadas y hasta cuándo

Hacia el norte del país, la situación meteorológica se presentó un poco más amigable en cuanto a visibilidad. La provincia de Salta reportó condiciones templadas con una oscilación térmica entre los 7°C y los 19°C. El cielo se mantuvo parcialmente nublado con vientos suaves, consolidando un panorama de absoluta tranquilidad en las provincias del noroeste argentino durante esta jornada.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El cierre de hoy conectará de forma directa con un viernes que iniciará con características muy similares en la región metropolitana. El arranque de la próxima jornada volverá a presentar riesgo de neblinas matinales debido a la saturación de humedad en las capas bajas de la atmósfera. El cielo continuará cubierto y las marcas térmicas se mantendrán estables, sin grandes cambios en el horizonte.